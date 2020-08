Protester er brudt ud i den amerikanske delstat Wisconsin, efter en sort mand er blevet skudt af politiet søndag.

En voldsom video, som viser hændelsen, florerer lige nu. Heri kan man se, at manden er i bevægelse - på vej væk fra to politimænd, der går efter ham.

Manden sætter sig ind i sin bil, en grå SUV, men her griber en af politimændende fast i hans trøje, hvorefter politimanden trykker syv gange på aftrækkeren, og manden bliver skudt.

Det er ikke klart ud fra videoen, om begge politimænd affyrer skud.

En mand cykler forbi en bil, der er i brand foran Kenosha County Courthouse i Kenosha, Wisconsin, under protesterne, der er fulgt efter, at politiet har skudt en sort mand. Billedet her er fra den 23. august 2020.

Manden, der er blevet identificeret som Jacob Blake, havde sine tre børn siddende i bilen, da han blev skudt.

Børnene er henholdsvis 3, 5 og 8 år gamle, skriver CNN.

»Jacob Blake er blevet skudt i ryggen adskillige gange ved højlys dag. Vi kender ikke alle detaljerne endnu, men hvad vi ved med sikkerhed er, at det ikke er første gang, at en sort mand eller person er blevet skudt uden grund eller på ubarmhjertig vis dræbt af politiet,« udtalte Tony Evers, som er guvanør i Wisconsin, søndag.

Det var Blake-familiens advokat, Ben Crump, der udgav videoen af skyderiet, som nu har spredt sig over hele internettet.

Under de store protester søndag aften og nat konfronterer en mand politiet ude foran Kenosha Police Department i Kenosha, Wisconsin.

Samme advokat, som foruden Blake-familien også repræsenterer George Floyds familie, skriver i et tweet, at Jacob Blake var på vej væk fra et hus, hvor han havde stoppet et skænderi, der var brudt ud mellem to kvinder i et hus.

Politiet udtaler ifølge CNN, at de var blevet kaldt ud til samme hus på grund af husspetakler.

Americans are demanding answers, and justice, after Jacob Blake, a Black man, was shot by police seven times in the back in Kenosha. Prayers for a full recovery after another painful reminder that we must act to confront the urgent crisis of police violence and systemic racism. — Pete Buttigieg (@PeteButtigieg) August 24, 2020

Det er endnu uklart, hvem der ringede efter politiet, samt hvad der skete, før optagelsen af videoen startede.

Ifølge advokat Ben Crump havde politiet allerede benyttet en Taser, et våben, der giver ofret elektrisk stød, mod Jacob Blake inden skuddene.

Vinduer er blevet smadret på Kenosha Countys administrationsbygning ved siden af Kenosha County Courthouse i Kenosha, Wisconsin.

Begge politimænd er sendt på orlov.

Jacob Blake er kommet alvorligt til skade efter skyderiet, og mens han kæmper for sit liv på hospitalet i Milwaukee, er voldsomme protester brudt ud, og flere tusind mennesker har været samlet i byen Kenosha for at demonstrere.

The family of Jacob Blake has retained @BenCrumpLaw. We will seek #JusticeForJacobBlake and his family. We demand answers from @KenoshaPolice. pic.twitter.com/hpOr2tmdif — Ben Crump (@AttorneyCrump) August 24, 2020

Flere amerikanske toppolitikere har været ude og fordømme skudepisoden, skriver Independent. Senest Joe Bidden, der kalder skudepisoden 'systemtatisk racisme' og tilføjer:

En kvinde holder et amerikansk flag og et skilt, mens hun står ved siden af udbrændte biler efter en nat med voldsomme demonstrationer.

»Disse skud har ramt vores nations sjæl. Jill og jeg beder for Jacob og hans børn.«

Ligeledes har Hillary Clinton, Elizabeth Warren og Pete Buttigieg reageret. Hillary Clinton har skrevet 'black lives matter'.