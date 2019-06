»Jeg har kun det, jeg går og står i.«

Sådan fortæller en rystet Sophie Thomassen dagen efter den voldsomme brand, der lørdag hærgede på Tingvej på Amager i København.

38-årige Sophie er nabo til den lejlighed, branden startede i.

Hun lå og sov med sin kæreste og deres to hunde, da naboens børn bankede på og sagde, at de skulle skynde sig ud.

»Jeg var dårligt vågen og stod i nattøj, da børnene råbte: 'Det brænder, det brænder!',« fortæller Sophie og fortsætter:

»Min kæreste og jeg gik ud på altanen, hvor vi først ikke kunne se noget, men så kiggede vi op og så, at taget var fyldt med flammer. Det var meget chokerende, hvor hurtigt den (ilden, red.) spredte sig. Den var helt ude af kontrol.«

Sophie Thomassen er en af omkring 40 personer, der skal genhuses efter branden.

Da Sophie har hund, har det ikke været muligt for hende at blive flyttet over i en anden lejlighed. Hun er i stedet endt i en campingvogn i Rødovre i – indtil videre – tre dage, fortæller hun.

Sophie Thomassen er blevet genhuset i en campingvogn i Rødovre som følge af branden på Tingvej i København i går. Foto: Privat

Hun har endnu ikke fået lov til at komme tilbage til sin lejlighed for at se, hvor meget hun har mistet i branden.

»Jeg er meget bekymret, for min mor er lige død for tre uger siden, så jeg har en masse ting med affektionsværdi i lejligheden,« siger Sophie og påpeger, at især familiebillederne bliver svære at undvære, hvis de er gået tabt.

Sophie Thomassen har boet i lejligheden på Tingvej i 15 år. Før var hun hjemløs og boede på gaden i tre år. Derfor har oplevelsen været ekstra hård.

»Jeg forsøger at væbne mig med tålmodighed, men jeg har været hjemløs før, så jeg er meget nervøs for, hvad der skal ske nu, og hvor jeg skal bo.«

Sophie Thomassen er på bistandshjælp og fortæller, at hun ikke har råd til en indboforsikring. Derfor har hun ikke mulighed for at få erstattet de ting, som er gået tabt i branden.

Flere godhjertede frivillige har dog allerede iværksat diverse tiltag for at hjælpe de beboere, som er berørt af gårsdagens brand.

Blandt andet har Monika Mazurek stiftet en Facebook-gruppe, hvor folk kan donere tøj eller lignende for at hjælpe familierne med at komme på fode igen. Gruppen har i skrivende stund 715 følgere.

»Det var svært ikke at blive berørt, når man så både børn og voksne stå og græde på gaden, mens de så deres hjem brænde ned. Mange af dem har ikke forsikring, så det er et forsøg på at hjælpe, så godt jeg nu kan,« siger Monika Mazurek om årsagen til, at hun har stiftet gruppen.

Ifølge Monika Mazurek er gruppen tænkt som en længevarende indsats, da det ofte hænder, at mange tilbyder at hjælpe akut i nødsituationen, men at hjælpen derefter langsomt stilner af.

»Vi vil gerne lave et overblik, så vi kan støtte dem gennem hele forløbet. Tingene eskalerer, når nyheder er i medierne, så udfordringen bliver at fastholde folks interesse på længere sigt,« siger hun og fortsætter:

»Mange af de her beboere er tosprogede og har ikke forsikring, så vores ønske er, at vi kan nedsætte en form for styregruppe, som kan lave lister over, hvad folk har brug for, såsom hjælp med nye møbler, oversættelse af papirer og genhusning.«

I løbet af søndag formiddag har der desuden været en indsamling i Højdevangskirken på Amager, hvor folk har kunnet komme forbi med eventuelle donationer.

Tingvej-beboer Sophie Thomassen påskønner, hvor villige folk har været til at hjælpe de berørte beboere.

»Det har været helt utroligt. Sundby er nærmest som et landsbysamfund. Folk står virkelig sammen, når der sker noget.«

Ingen personer kom alvorligt til skade i branden, der angiveligt startede i et køkken lørdag morgen.

Tre opgange – med omkring 40 beboere – skal genhuses som følge af branden.