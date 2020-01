Ejeren af et sommerhus i Odsherred havde undret sig over et usædvanligt højt strømforbrug på stedet.

Derfor kontaktede han politiet, der rykkede ud og hurtigt fandt årsagen.

En 51-årig mand var nemlig flyttet ind, skriver Midt- og Vestsjællands Politi i døgnrapporten. Heri lyder det:

'Klokken 8.55 sigtede nærpolitiet i Nykøbing Sjælland en 51-årig mand uden fast bopæl for at have taget uberettiget ophold i et sommerhus, som han ikke havde brugsretten til.'

Politiet mistænker, at den 51-årige mand havde boet i sommerhuset i omtrent en uge, før politiet altså traf ham på adressen.

Han havde ikke lavet nogen skader på stedet, og meget tyder på, at han er kommet ind via en ulåst dør.

Manden er ikke blevet fængslet i sagen og må derfor finde et andet sted at bo. Og så kan han i øvrigt se frem til at høre fra politiet, når sagen skal afgøres.

Bliver manden dømt skyldig, risikerer han op til seks måneders fængsel.