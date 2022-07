Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Juli er lig med sommerferie for de flestes vedkommende. Indbrudstyve holder til gengæld sjældent fri i sommervarmen.

Det har mange nordsjællandske boligejere måttet sande i den seneste måned.

Her er antallet af indbrud næsten firedoblet på blot 14 dage.

»Vi ser ofte en stigning i indbrud i ferieperioder, ligesom vi ser netop nu, hvor de mest populære ferieuger stadig er i gang. Når borgerne rejser ud, så rykker tyvene desværre ind,« siger Janni Findorf, der er leder af indbrudssektionen hos Nordsjællands Politi, til B.T.

Ifølge Nordsjællands Politis ugentlige opgørelser over anmeldte indbrud blev der i uge 27 begået 20 indbrud i politikredsen.

Siden da er det steget eksplosivt.

I uge 28 blev der begået 71 indbrud, mens der i uge 29 blev begået 78 indbrud, viser anmeldelsestallene.

Janni Findorf forklarer, at stigningen fra uge 27 formentlig blandt andet kan tilskrives, at indbruddene først bliver anmeldt, når borgerne atter vender hjem fra ferie.

Top-5 over mest indbrudsramte kommuner I følgende fem nordsjællandske kommuner er der anmeldt flest indbrud i perioden 4.-24. juli i år: Rudersdal Kommune: 36

Gentofte Kommune: 29

Lyngby-Taarbæk Kommune: 20

Egedal Kommune: 18

Kilde: Nordsjællands Politi

Bølgen af indbrud har fået Nordsjællands Politi til at patruljere i kommunerne og indsætte civilbetjente i S-tog for at være på udkig efter tyve.

Ifølge politiet er der ofte mange indbrud på villaveje nær togstationer, hvorfor det er sandsynligt, at tyvene ankommer og forlader gerningsstedet i offentlig transport.

»Det kan naturligvis være svært at gisne om, hvad vi har forhindret med vores indsatser og de anholdelser, vi har foretaget hen over sommeren. Men vi formoder, at anholdelse af kendte indbrudstyve med høj sandsynlighed har forhindret, at endnu flere borgere skulle returnere fra ferie til et indbrudshærget hjem,« siger Janni Findorf.

Nordsjællands Politi oplyser, at de fortsætter deres indsats på indbrudsområdet hen over sommeren. Politiet beder borgerne om at tage de forholdsregler, de kan, når de forlader deres hjem.

»Ved at gøre boligen mindst muligt attraktivt for indbrudstyven samt at ringe til politiet, hvis man ser noget mistænkeligt, kan vi forhåbentlig nedbringe antallet af indbrud,« siger Janni Findorf.

På trods af den seneste indbrudsbølge kan borgerne i Nordsjælland trøste sig med, at der er sket et fald på 688 indbrud sammenlignet med juli 2019, som er det sammenlignelige år i forhold til corona, oplyser Janni Findorf.