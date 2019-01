En 31-årig mand led af vrangforestillinger, og det fik ham til at slå sin mor ihjel.

Med flere knivstik slog en 31-årig mand sin mor ihjel i Lyngby sidste år.

Onsdag er han ved Retten i Lyngby blevet idømt en anbringelsesdom.

Det oplyser anklager Margit Wegge.

Manden er samtidig blevet udvist af Danmark for bestandigt. Han kommer oprindeligt fra Somalia. Det samme gjorde hans mor, som blev 58 år.

Sagen har kørt som en tilståelsessag. Det betyder, at den 31-årige har erkendt at have dræbt sin mor.

Han skal afsone sin dom om anbringelse på et psykiatrisk hospital.

- Han er sindssyg. Han har haft nogle vrangforestillinger, der har gjort, at det her er sket, siger Margit Wegge.

Der er ikke sat en tidsfrist for, hvor længe sønnen skal være anbragt.

Drabet fandt sted natten til 1. maj 2018 på en adresse i Rævehøjparken i Lyngby.

Nordsjællands Politi blev kaldt ud til gerningsstedet klokken 01.25. Her fandt betjente den 58-årige kvinde hårdt såret i et værelse.

Det var en genbo, som kontaktede politiet, men den hårdt sårede kvindes liv stod altså ikke til at redde. Hun var blandt andet blevet ramt af knivstik i halsen.

Den 31-årige har endnu ikke besluttet, om han ønsker at anke dommen.

/ritzau/