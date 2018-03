25-årige Rasmus Popenda er blevet idømt 70 dages ubetinget fængsel, efter han i marts sidste år var indblandet i en voldsepisode på Cafe Buddha i Aalborg.

Det skriver Nordjyske.

Det er langt fra første gang, Rasmus Popenda sidder foran en dommer. Som bare 15-årig blev han berygtet for det bestialske overfald på den 48-årige musiklærer Henrik Bjerremand Kristensen i oktober 2007 uden for Aalborg Stadion. Her blev den 48-årige familiefar tæsket til døde med slag og spark i hovedet og på kroppen i en sådan grad, at politiet i første omgang troede, at der var tale om skudlæsioner.

Året efter blev Rasmus Popenda i byretten først idømt fire års fængsel for dødsvold, inden landsretten i oktober 2008 skærpede dommen til syv års fængsel. I 2012 blev han løsladt efter at have afsonet to tredjedele af dommen, men godt et halvt år efter, i august 2013, sad han igen på anklagebænken, tiltalt for vold, efter at have slået en 24-årig mand ned efter en bytur sammen med en kammerat. Det kostede en dom på to år og tre måneders fængsel, fordi voldsdommen udløste reststraffen fra stadiondrabet.

Og nu er den altså gal igen.

Denne gang fandt episoden sted uden for værtshuset Cafe Buddha i Aalborg, efter en gruppe mænd var kommet ind på værtshuset, hvor Rasmus Popenda var samlet med sin familie for at høre livemusik. Den anden gruppering havde sat musik på en jukeboks samtidig med live-musikken.

»Jeg vender mig om og går hen til mændene, og giver den mest højrøstede af dem en 20’er og siger så grinende, at så burde den sang være dækket. Jeg synes det er indlysende, at man ikke sætter musik på jukeboksen, når der er livemusik,« har Rasmus Popenda fortalt i retten.

Den kommentar udviklede sig til et skænderi, og skænderiet fortsatte ude på gaden. Skænderi blev til slagsmål, og tre personer fra den modsatte gruppering, der hele dagen havde afholdt polterabend, blev overdynget med slag og spark af Rasmus Popenda og flere andre.

Voldsofrene har dog haft svært ved udpege, hvem der stod bag de specifikke slag og spark, så retten har kun kunne bevise, at Rasmus Popenda uddelte et enkelt knytnæveslag. Derfor blev den 25-årige mand frifundet for grov vold og blev i stedet dømt for den milde voldsparagraf, der altså i dette tilfælde giver 70 dages fængsel.

Gennem hele sagen har Rasmus Popenda erklæret sig uskyldig, og han ankede da, ifølge Nordjyske, også dommen på stedet.