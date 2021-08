Der er mandag aften sket en ulykke på Vranumvej i Viborg.

Ifølge Midt- og Vestjyllands Politi er der tale om en soloulykke.

»Vi ved ikke så meget endnu, men jeg kan fortælle, at der var to personer i bilen, og at passageren er blevet fløjet med en lægehelikopter til hospitalet,« lyder det fra politikredsens vagthavende.

Det vides endnu ikke, hvor alvorlige skader der er tale om. Personen er fløjet til Aarhus Universitetshospital i Skejby.

Vagtchefen fortæller også, at chaufføren af bilen er blevet taget med af politiet, fordi personen skal have taget en blodprøve, da det mistænkes, at denne kan have være påvirket.

