Tidligt lørdag morgen endte en bilist køreturen med at køre ind i en mur til en bagerforretning i Holbæk.

Det bekræfter Midt- og Vestsjællands Politi over for B.T.

»Der er tale om et solouheld, hvor bilisten kører af vejen og ender i en mur hos bageren,« fortæller vagtchef Henrik Jørgensen.

Inden bilisten ramte muren hos bagerforretningen, KonditorBager, på Valdemar Sejrsvej 45, kørte vedkommende over tre små haver, der hører til et ejendomskompleks.

»Der er ingen fare for, at bygningen styrter sammen,« konstaterer vagtchefen.

Foruden bilisten var der to passagerer i bilen. Den ene af disse to er kørt til tjek på hospitalet.

Føreren har fået taget blodprøver for at vurdere, om vedkommende har været påvirket under kørslen.

Falck var på stedet tidligt morgen, men der er ingen meldinger om trafikale problemer, lyder det fra politiet.

Det var her en bilist røg gennem muren hos en bagerforretning tidligt lørdag morgen. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Det var her en bilist røg gennem muren hos en bagerforretning tidligt lørdag morgen. Foto: Presse-fotos.dk

På Valdemar Sejrsvej kørte en bilist tværs over tre små haver. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere På Valdemar Sejrsvej kørte en bilist tværs over tre små haver. Foto: Presse-fotos.dk