»Ingen anelse.«

Sådan lød det korte og afvisende svar for to år siden fra en svensk kriminel i Københavns Byret.

Den dengang 34-årige mand blev af anklageren spurgt, om han vidste, hvad køberen skulle bruge den halvautomatiske 9 mm-pistol af mærket Zastava til, som svenskeren tilstod at have solgt videre.

Købsprisen var 20.000 svenske kroner. Og den svenske statsborger af jugoslavisk oprindelse var også tavs som graven, da anklageren forsøgte at få ham til at oplyse, hvem han havde solgt pistolen til.

»No comments,« lød svaret.

Københavns Politi var ellers overordentlig interesseret i at få navnet på køberen, fordi pistolen fra svenskeren med sikkerhed var et af de skydevåben, som den 16-årige Servet Abdija om aftenen 16. oktober 2017 blev skudt og dræbt med foran sin bopæl i Ragnhildgade på Ydre Østerbro.

Den uskyldige skoledreng blev ifølge politiet likvideret ved en fejl af tre maskerede gerningsmænd, der i 45 minutter havde ventet på ham i mørket foran bopælen.

Efter politiets opfattelse havde morderne forbindelse til den nu forbudte bandegruppering LTF, som angiveligt i virkeligheden ville have haft ram på en anden person under den københavnske bandekrig mellem banderne Brothas og LTF.

Den 16-årige Servet Abdija blev dræbt af seks skud i Ragnhildsgade på Østerbro i København 16. oktober 2017. Foto: Privatfoto Vis mere Den 16-årige Servet Abdija blev dræbt af seks skud i Ragnhildsgade på Østerbro i København 16. oktober 2017. Foto: Privatfoto

16-årige Servet blev ramt af seks skud, der viste sig at stamme fra to forskellige våben. Dels fra Zastava-pistolen, som viste sig at bære dna-spor fra den 34-årige svensker, og dels fra en amerikansk revolver af mærket Colt Cobra kaliber 38.

Den svenske våbensælger ville i retten dog kun erkende kendskabet til pistolen, som hans dna-materiale blev fundet på.

Det kom i april 2019 til at koste ham en straf på to års fængsel ved en tilståelsessag i Københavns Byret.

Salget har angiveligt fundet sted til en uidentificeret person nær den svenske by Helsingborg, og tidsmæssigt var det sket kort før nedskydningen af den uskyldige skoledreng i København.

Den 16-årige skoledreng Servet Abdija blev ifølge politiet likvideret ved en forveksling under bandekonflikten i København. Morderne, som endnu er på fri fod, benyttede disse våben: en jugoslavisk Zastava-pistol og en amerikansk Colt Cobra kaliber 38-revolver. Foto: Politiet Vis mere Den 16-årige skoledreng Servet Abdija blev ifølge politiet likvideret ved en forveksling under bandekonflikten i København. Morderne, som endnu er på fri fod, benyttede disse våben: en jugoslavisk Zastava-pistol og en amerikansk Colt Cobra kaliber 38-revolver. Foto: Politiet

Da straffen skulle udmåles, fandt retten det skærpende, at svenskeren dels havde tjent penge på at videresælge et skarpladt våben og dels tidligere var dømt for drabsforsøg i Sverige.

Fra svenske domstole havde han en bred vifte af alvorlige domme bag sig for grov kriminalitet.

Blandt andet var han tidligere idømt otte års fængsel for drabsforsøg, ligesom han også var dømt for eksempelvis grov mishandling, indbrudstyveri og dokumentfalsk, viser en gennemgang af hans tidligere domme, som B.T. har foretaget.

Den svenske statsborger er nu løsladt og tilbage i Sverige. Til gengæld fortsætter Københavns Politi den stædige jagt på de gerningsmænd, der i oktober 2017 udførte selve drabet på Servet.

Denne sorte Audi A6 stationcar blev ifølge politiet brugt af morderne som flugtbil. Den er nu ved at blive gransket af politiets teknikere for mikroskopiske spor af gerningsmændene. Foto: Politiet Vis mere Denne sorte Audi A6 stationcar blev ifølge politiet brugt af morderne som flugtbil. Den er nu ved at blive gransket af politiets teknikere for mikroskopiske spor af gerningsmændene. Foto: Politiet

Torsdag morgen offentliggjorde drabsafdelingen billeder af den sorte Audi A6 stationcar, som de flygtede i fra gerningsstedet. Bilen blev fundet hos en privat borger i provinsen, der absolut intet har med drabet at gøre.

Den beslaglagte Audi er nu ved at blive minutiøst gennemsøgt af kriminalteknikere på jagt efter mulige spor fra Servets mordere.

Københavns Politi er stadig interesseret i henvendelser i sagen og kan kontaktes på telefon 114 eller kbh@politi.dk.