På DBA dukkede de op igen og igen.

De små malteserhvalpe, der var blevet importeret fra Serbien og nu blev solgt videre i Danmark. Ulovligt.

41 hundehvalpe blev i årene 2019 til 2021 solgt fra en kvindes hjem i Ringsted. Og det skete, uden kvinden havde de nødvendige tilladelser til at handle med dyr.

Derfor skal hun nu betale en klækkelig bøde.

Sådan lyder afgørelsen fra Retten i Roskilde, hvor kvinden mandag har tilstået at have overtrådt dyrevelfærdsloven. Dommeren skønner, at kvindens ulovlige forretning har indbragt hende en fortjeneste på omkring 200.000 kroner, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi til B.T.

Forbrydelsen skal koste kvinden en bøde på 150.000 kroner, har retten i øvrigt fastslået.

Politiet kom i første omgang på sporet af den ulovlige handel med hunde i sommeren 2020.

Her modtog man over en periode anmeldelser fra både én, der havde købt hvalpe fra den nu dømte kvinde, men også fra organisationer, som havde bemærket salget af hvalpene.

I nogle tilfælde var hundene under otte uger gamle, oplyser politiet.

