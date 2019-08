Klapvogne. Børnestole. Legetøj og flyverdragter.

Listen over det tøj og børneudstyr, en 29-årig kvinde fra Randers foregav at eje, er lang.

Og selvom det lyder som et scoop med en puslepude til 150 kroner, så viste det sig hurtigt, at det var penge ud af vinduet.

Alle de ting, den østjyske kvinde satte til salg på app'en Reshopper, fandtes nemlig ikke. Eller det var i hvert fald ikke ting, den kvindelige sælger var i besiddelse af.

Derfor bliver hun nu sigtet for bedrageri for op til 50.000 kroner for i alt 49 forhold, hvor hun har sat ting til salg, som køberne aldrig så skyggen af.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Østjyllands Politi.

Køberne overførte pengene til en bekendt, som tilsyneladende ikke var vidende om fupnummeret.

Sagen har været efterforsket gennem en længere periode, og kvinden er flere gange blevet afhørt af politiet.

Det har dog ikke afholdt hende fra at fortsætte bedrageriet.

Derfor blev hun onsdag anholdt på sin bopæl i Randers og fremstilles torsdag formiddag i grundlovsforhør.

Den 29-årige kvinde tilstod alle 49 forhold og blev varetægtsfængslet i fire uger. Hun kærede ikke kendelsen til landsretten.

Østjyllands Politi opfordrer til, at folk altid bruger deres sunde fornuft, når man handler online.

Overfør aldrig penge for en vare, inden du har modtaget den, lyder det gode råd.