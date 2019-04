Det er særligt følsomt og uacceptabelt, når soldaters personlige oplysninger bliver blottet, mener HKKF.

Det møder skarp kritik fra Flemming Vinther, der er formand for Hærens Konstabel- og Korporal Forening, HKKF, at personlige oplysninger om over 3000 medarbejdere i Forsvaret har været blottet.

- Det er jo helt uacceptabelt, at sådan noget her sker, siger Flemming Vinther.

- Man prøver at samle op på den skade, der er sket.

- Den kan man jo desværre ikke gøre om. Men sådan noget her må naturligvis ikke ske for nogen mennesker, men slet ikke for soldater, hvor det kan være ekstra følsomt med ens personoplysninger.

Forsvaret har fredag oplyst, at oplysninger om over 3000 personer, der har været udsendt eller på anden måde arbejdet for Forsvaret i Mellemøsten mellem slutningen af 2012 og til udgangen af 2016 kan have været blottet.

Der er tale om billeder, navne, cpr-numre og pasnumre på de pågældende personer.

Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) vurderer, at oplysningerne kan øge risikoen for forsøg på spionage og hvervning samt chikane i forbindelse med rejser i Mellemøsten.

FE vurderer dog, at risikoen, for at den enkelte medarbejder skulle opleve noget negativt på denne baggrund, er lille.

Efterretningstjenesten skriver, at den ikke har kendskab til hændelser, der kan relateres til sagen.

/ritzau/