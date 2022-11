Lyt til artiklen

En gruppe danske soldater, frygtede alle for deres liv, da der blev affyret skud med en AK47-riffel mod dem.

»Føling, Føling.«

Det blev der gentagne gange råbt inde i en dansk militærhelikopter, der hang svævende over en nigeriansk formodet piratbåd om aftenen 24. november 2021.

Ordene er militærsprog for skud affyret.

To kaptajner og en sergent, der alle tre sad i den pågældende helikopter, fortalte onsdag om deres oplevelse af, hvad der skete, da de blev sendt ud fra krigsskibet Esbern Snare for stoppe de formodet pirater.

Sammen med kommandørkaptajn Lars Povl Jensen var de alle indkaldt som vidner i sagen mod en formodet 40-årig nigeriansk pirat.

Kommandørkaptajn Lars Povl Jensen forklarede først om missionen, da han afgav forklaring i retten.

Fra en videoforbindelse dukkede han op på skærmen i retssal 29.

Arkivfoto af det danske søværn i aktion mod pirater. Foto: HO Vis mere Arkivfoto af det danske søværn i aktion mod pirater. Foto: HO

»Planen var, at vi gerne ville forhindre, at skiffen (piraternes båd) kom tættere på de skibe, der var i nærheden. Vi ville gerne have dem til at standse og få en lille sludder med dem. Så de skulle standses,« fortæller Lars Povl Jensen.

Det lignede, at kommandørkaptajnen befandt sig på et skib under vidneforklaringen, da hans kontor havde koøjer og et maritimt udtryk.

Alle i retssalen fulgte interesseret med i, hvad der blev fortalt. Særligt den tiltalte i retssagen spidsede øre.

Han er tiltalt for at have udsat danske soldater for livsfare. Han nægter sig skyldig og afviser, at han affyrede skud eller havde skydevåben på sig.

Esbern Snares kamp mod pirater 24. oktober 2021: Fregatten Esbern Snare sendes mod Guineabugten med bred opbakning fra Folketinget. Den indsættes under dansk kommando i internationalt farvand. Danmark koordinerer tæt med en række lande, der også opererer i området, herunder Italien, Frankrig, Storbritannien og USA. Formålet med den danske mission er at afskrække og yde støtte til den civile søfart i området. Fregatten har mellem 160 og 175 besætningsmedlemmer. Den har også en helikopter. 24. november 2021: Under en patrulje får Esbern Snare melding om, at der er et muligt piratangreb i farvandet syd for Nigeria. Derfor bliver fregattens helikopter sendt af sted, og den opdager en båd med en stor motor. Soldater fra Frømandskorpset indsættes herefter i to både, og det ender i ildkamp omkring klokken 19 lokal tid. En af de formodede pirater affyrer en byge af skud mod helikopteren. De danske soldater affyrer også skud. Fire formodede pirater bliver dræbt, mens en formodes at være faldet over bord og omkommet. Fire andre tilbageholdes på fregatten. Den ene af de fire er såret og får amputeret sit ene ben. 25. november 2021: Københavns Byret afsiger kendelse om varetægtsfængsling in absentia af de fire formodede pirater, der sigtes for drabsforsøg. De sidder fængslet på fregatten i Guineabugten. 19. december 2021: Forsvaret melder, at den sårede mand er blevet bragt til et hospital i Ghana. 6. januar 2022: Advokater oplyser, at der er sket tiltalefrafald for tre af de formodede pirater. Det skyldes ifølge Justitsministeriet, at det ikke er muligt at lave en aftale om at udlevere og retsforfølge dem i et af de omkringliggende lande. Samme dag løslades de tre fra fregatten. De sendes af sted i en mindre båd med påhængsmotor, mad og brændstof. Den fjerde, som er såret, bringes til Danmark. 7. januar 2022: Her fremstilles den formodede pirat i Københavns Byret. Han nægter sig skyldig og forklarer, at de danske soldater bare begyndte at skyde på dem. Byretten varetægtsfængsler ham, og det har han været siden. 9. maj 2022: Anklagemyndigheden tiltaler den formodede pirat for at have udsat danske soldater for livsfare. Anklageren vil højst gå efter halvandet års fængsel. Tiltalen er en nedjustering i forhold til sigtelsen for drabsforsøg. 21., 23., 25. og 28. november 2022: Københavns Byret behandler retssagen. Kilder: Forsvarsministeriet, anklagemyndigheden og retsbog.

Lars Povl Jensen, der var ombord på Esbern Snare, fortalte, at de første meldinger fra helikopteren lød på, at der var flere tegn på, at personer i båden var pirater.

For de havde flere tønder med brændstof og en stige ombord i den hurtigtgående speedbåd. Samtidig bar de en form uniform, og det lignede også at besætningen bar masker.

Kommandørkaptajnen besluttede, at helikopteren nu skulle forsøge at standse piraterne.

Den melding modtog man i helikopteren, forklarede den kaptajnløjtnant, med det øverste ansvar ombord.

Esbern Snares kaptajn sendte både en militærhelikopter og frømandskorpsets enheder ud mod de formodede pirater. Foto: LARS MAGNE HOVTUN Vis mere Esbern Snares kaptajn sendte både en militærhelikopter og frømandskorpsets enheder ud mod de formodede pirater. Foto: LARS MAGNE HOVTUN

»Vi blinkede med alt, hvad vi havde, men de stoppede ikke,« fortalte han.

Ifølge kaptajnen fik de nu ordre til at tage våben i brug.

»Vi affyrede fire varselskud, hvor det fjerde kom helt tæt på båden. Den drejede voldsomt, satte farten ned. De begyndte at smide tønder og en stige over bord,« forklarede kaptajnen.

Men de formodede pirater satte angiveligt igen farten op.

»I og med, at det ikke havde den effekt, at de stoppede. Og vi havde fået at vide, at vi skulle stoppe dem med varselsskud. Der var det min vurdering, at vi med en sniper kunne skyde mod deres bådmotorer og stoppe dem. En såkaldt disable fire,« forklarede han til retten.

Finskytten ombord ramte ikke speedbådens motorer i de første skud. Pludselig eskalerede situation voldsomt, lød det fra kaptajnen.

»Jeg kunne se på min infarødeskærm, at der blev skudt med et våben, og der var udmundingsild. Jeg råbte med det samme føling, at de skød imod os,« fortalte den ledende kaptajn, der sad til venstre for piloten i helikopteren og havde adgang til højt avanceret militærtisenkram, der viste, hvad der skete nede på speedbåden.

Samme forklaring kom både helikopterpiloten og den sergent, der havde affyret varselskuddene med automatisk maskingevær.

Tidligere blev flere skibe kapret af pirater ud for Somaliens kyst. Men i de senere år er piraternes aktivitet størst ved Guineabugten ud fra de afrikanske lande Ghana, Togo, Benin og Nigeria. Foto: MOHAMED DAHIR Vis mere Tidligere blev flere skibe kapret af pirater ud for Somaliens kyst. Men i de senere år er piraternes aktivitet størst ved Guineabugten ud fra de afrikanske lande Ghana, Togo, Benin og Nigeria. Foto: MOHAMED DAHIR

»De blev mere aggressive. Jeg opfattede det sådan, at de gjorde sig klar til kamp. Der var en, der råbte, og vi så folk finde våben frem. Der var ingen tegn på overgivelse.«

»Jeg kunne se udmundingsilden gennem mine nattesynsbriller,« fortalte maskingeværskytten i retten.

Både finskytten og sergenten besvarede ilden fra de formodet piraters båd. Få øjeblikke senere ankom to både med soldater fra Frømandskorpset til de formodet piraters båd.

Fredag skulle der have været faldet dom i sagen mod den tiltalte, men retsformanden oplyste, inden døren blev lukket til retssalen, at det ikke var tilfældet.

Først mandag bliver der afsagt dom.

