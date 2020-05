En tidligere udsendt soldat med et ulykkeligt kærlighedsforhold bag sig dræbte sin ekskærestes nye mand.

To skud i hver side af brystkassen og et skud i lysken.

Om morgenen den 22. marts sidste år blev en 47-årig mand dræbt af tre skud affyret fra en pistol stjålet fra Høvelte Kaserne.

Drabet blev begået i kælderen på en adresse i Kongens Lyngby, og gerningsmanden blev anholdt i et af husets soveværelser umiddelbart efter.

Torsdag eftermiddag er han - soldaten Nikolaj Kristoffersson - blevet idømt 13 års fængsel for drabet ved Retten i Glostrup.

Han dømmes desuden for våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder og for at have stjålet mordvåbnet - en nimillimeter Neuhausen-pistol - fra sin arbejdsplads.

Soldaten har erkendt sig skyldig i alle forhold, men har fastholdt, at det ikke var hans hensigt at dræbe offeret, som var hans ekskærestes nye kæreste.

I retten har både soldaten og hans tidligere samlever fortalt om et tumultarisk forhold, som begyndte tilbage i 2010.

De havde sammen købt og renoveret den villa, hvor drabet fandt sted.

Om episoden har han forklaret, at han følte sig truet. Både af sin hustru og hendes nye kæreste. Men kvinden mener ikke at have truet ham.

Drabet havde intet med jalousi at gøre, bedyrede soldaten.

- Jeg mener, at han har smadret mit liv. Men jeg ønsker ikke en mand død bare på grund af det. Jeg var på vej videre, sagde han forud for dommen.

/ritzau/