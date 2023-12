'Sund kulør' og 'skånsom bruningseffekt' i solarie.

Det var en del af beauty-tan.com og meddo.dk/beautytan's markedsføring fra december 2019 til oktober 2021.

Markedsføringen fandt sted på både YouTube, virksomhedens to hjemmesider samt på mange af virksomhedens franchisetageres Facebook-sider.

Reklamefilmen på YouTube appellerede særligt til unge ved at opbygge et univers med unge kvinder, der blandt andet dyrkede yoga, drak vand og lavede smoothie.

Kvinderne gik ind og ud af solariebåse, og det kunne give et indtryk af, at det er sundt at tage solarie, og at brug af solarie kan indgå som en del af en sund livsstil.

Men den går ikke hos Forbrugerombudsmanden, lyder det i en pressemeddelelse.

Sundhedsstyrelsen fraråder brugen af solarie, fordi det øger risikoen for hudkræft og modermærkekræft og kan forårsage permanente skader på øjne og hud.

Forbrugerombudsmanden vurderede derfor, at det var vildledende at virksomhedens markedsføring gav forbrugerne et indtryk af, at det er sundt at gå i solarie.

Derfor skal de nu betale en bøde på 90.000 kroner for at have markedsført vildledende udsagn om brugen af solarie.

»Hvis sundhedsmyndighederne advarer imod et produkt eller en ydelse, er det meget problematisk, hvis en virksomhed giver forbrugerne indtryk af, at det er sundt at bruge produktet eller ydelsen,« lyder det fra fungerende Forbrugerombudsmand, Andreas Weidemann.

»Når en virksomhed benytter usande påstande om sundhed og helbred i sin markedsføring, ser vi det som en særligt alvorlig overtrædelse af vildledningsforbuddet.«