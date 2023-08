Alt godt kommer som bekendt til den, der venter, så glæd dig:

Vi skal bare lige gennem en weekend med »lidt af det hele,« før vejret igen bliver mere sommerligt.

»Ualmindeligt almindeligt sensommervejr.«

Sådan beskriver vagthavende meteorolog, Mette Zhang, fredagens og weekendens vejr på DMIs hjemmeside.

Det betyder helt konkret vejr, som er til både paraply og solbriller – men ikke tykke trøjer. Men andre ord: Typisk dansk sommer.

Ugens sidste hverdag bliver således »mest skyet,« og rundt omkring kan der komme regn eller falde en enkelt byge, lyder prognosen.

Til gengæld bliver fredagen lun med 17 til 23 grader, og vinden bliver svag til frisk fra øst og nordøst.

»Vejret byder i hele landet på mange skyer og stedvis regn eller byger, men her og der får man dog også solen at se i dagens løb,« skriver Mette Zhang i sin daglige kommentar.

»På trods af de mange skyer når temperaturen op mellem 17 og 22 grader, så dagen vil fremstå grå, men lun mange steder,« fortsætter hun.

Og lørdagen bliver ikke meget bedre. Især ikke i den vestlige del af landet.

Selvom dagen starter med lidt eller nogen sol mange steder – blandet med enkelte byger – så ender det hele sandsynligvis i et større regnvejr.

»I dagens løb bliver det mere skyet vestfra, og om eftermiddagen går en front med regn i land i Vestjylland. Fronten ventes først at nå Sjælland først på aftenen,« lyder det fra meteorologen.

Den samme blanding af sol og skyer fortsætter til dels søndag, som dog sagtens kan ende med at blive rigtig fin.

For, som Mette Zhang, udtrykker det:

»Søndag ser ud til at blive weekendens pæneste dag rent vejrmæssigt. Mod øst starter dagen skyet og med lidt regn her og der, men en opklaring over Jylland breder sig i løbet af formiddagen mod øst, så hele landet efterhånden får nogen eller en del sol og mest tørt vejr.«

Også her er der tale om lune temperaturer mellem 16 og 23 grader.

Men fortvivl ikke, hvis du allerede nu er træt af sensommervejr med byger, der går og kommer.

DMI lover nemlig både sommerlige temperaturer og mere sol i den kommende uge.

Det er som bekendt svært at spå om fremtiden, men man har da lov til at håbe, at prognoserne med »nogen eller en del sol« både mandag, tirsdag og onsdag og op til 23 grader, bliver til virkelighed.