Der er nu gået cirka 48 timer, siden 21-årige Sofie Hauge Kyneb onsdag forlod sit og familiens hjem i Aarhus.

Og der er – desværre – stadig ingen livstegn eller digitale fodspor fra den unge kvinde.

Derfor er det fredag planen, at eftersøgningen fortsætter, og til TV2 Østjylland fortæller Sofies mor nu, at de midt i de forfærdelige dage har ét særligt tak.

»Vi er uendeligt taknemlige for, at så mange leder efter hende. Vi er meget bekymrede for hende, og jo flere øjne, der leder, desto større er chancen for, at vi finder hende,« siger Majbritt Hauge Kyneb til mediet.

Billede af Sofie Foto: Privatfoto

Hun fortæller desuden, at søvn og spise har været voldsomt underprioriteret i disse dage, og at hun sammen med sin mand Kristian har besluttet, at én af de to forældre hele tiden skal være hjemme.

Både politiet, Missing People, familie, venner og bekendte ledte efter Sofie i løbet af hele torsdagen, men fredag morgen havde Østjyllands Politi endnu en gang dårligt nyt.

»Vi har ikke fundet hende endnu. Vi har løbende fået henvendelser fra borgere i sagen, og vi forfølger alle de henvendelser, der kommer, så dem vil vi gerne fortsætte med at få,« fortalte vagtchef Morten Bang og fortsatte:

»Men de har desværre ikke ført til noget endnu.«



Tidligere skrev politiet i en døgnrapport, at den 21-årige kan være nedtrykt, og at familien derfor er meget bekymret for hende.

Beskrivelsen af hende lyder, at hun er iført hvide Adidas-sko, en lysebrun fløjlsjakke, en lyserød eller hvid t-shirt samt bordeauxfarvede træningsbukser.

Har du set Sofie Hauge Kyneb eller har du information, der kan lede til, at hun bliver fundet, bedes du kontakte politiet på 114.