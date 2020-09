Hunde, helikoptere, dykkere - og hundredevis af frivillige har i to døgn ledt efter Sofie, som onsdag forsvandt sporløst.

Sofie blev natten til lørdag fundet i god behold, og nu sender pigens forældre et dybfølt tak til alle, der har hjulpet med at finde deres datter.

»Det har været fantastisk i disse meget svære dage og nætter at mærke denne store næstekærlighed og indsats. Af hjertet tusind tak til alle som har hjulpet,« skriver forældrene i et skriftligt svar til TV2 ØSTJYLLAND.

I brevet giver forældrene udtryk for, at de er meget lettede over, at Sofie er tilbage i god behold.

De sender desuden en stor tak til familie, venner og bekendte, såvel som naboer, kolleger, frivillige, politiet, hjemmeværnet og organisationen Missing People, der også gik ind i sagen.

Sofies familie beder nu offentligheden om fred og ro efter de hårde døgn, hvor man frygtede det værste for Sofie.

Ligeledes beder de om, at man vil hjælpe med at pille de plakater ned, der er blevet hængt op med billede og efterlysning af Sofie.

Den unge kvinde forlod onsdag sit hjem i Viby for at tage på arbejde - men hun dukkede aldrig op. Siden har familie, venner og mange frivillige ledt efter hende i Aarhus.

Der har derudover været store eftersøgninger med hunde, helikoptere og dykkere.

Brevet fra Sofies forældre er også blevet delt på Missing Peoples facebookside. Herunder kan du læse den fulde besked: