Sofie Tommerup har i flere måneder gjort alt klar til at åbne restaurant Mallemukken i Thyborøn til forårssæsonen.

Men den drøm blev på dramatisk vis lagt i graven for en stund, da restauranten brød i brand tirsdag aften.

»Det ser ikke skide godt ud. Det er brændt ned. Skibet står der endnu, men køkkenet og mellemgangen ved baren er stort set væk,« siger 28-årige Sofie Tommerup.

»Det er slet ikke til at beskrive. Jeg er tom for ord.«

I efteråret lukkede Malemukken, da den daværende forpagter trak stikket efter restauranten havde haft besøg af rotter.

Sofie Tommerup har efterfølgende overtaget forpagtningen af stedet, der er en af Thyborøns store turistattraktioner, der er blevet renoveret.

»Jeg har ventet på det her i flere måneder på, at vi skulle i gang. Alt er klar.«

»Jeg ventede bare på, at de var færdige med at renovere, så vi kunne begynde at flytte ind.«

1. marts skulle hun overtage lokalerne, men den plan er nu udskudt på ubestemt tid på grund af den voldsomme brand tirsdag aften.

»Så langt er vi slet ikke kommet endnu. Nu skal vi bare lige komme os over det og finde ud af, hvad vi så skal gøre.«

Tirsdag aften og nat kunne hun se restauranten gå op i røg i en kraftig brand, der fik politiet til at advare de lokale borgere mod røg fra branden.

»Jeg har ikke sovet meget. Jeg var derovre af flere omgange, men jeg måtte gå hjem, jeg kunne ikke holde ud at se på det.«