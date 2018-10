48-årige Sofie er en af fire personer, der besøger livstidsdømte Peter Madsen i fængslet.

De taler om løst og fast. Mest om teknik. Men også om livet bag tremmer og om ugerningen, der sendte Peter Madsen derind på livstid.

»Han har fortalt mig, hvad der er foregået (ombord på ubåden, red.), og jeg ved, hvad han er dømt for,« lyder det fra Sofie.

Svaret gav hun til B.T.s læsere i en såkaldt Facebook Live, som B.T. sendte med hende onsdag eftermiddag på det sociale medie.

Sofie og Peter Madsen går langt tilbage Sofies relation til den nu 47-årige livtidsfange går helt tilbage til begyndelsen af 90’erne, hvor Peter Madsens raket- og ubådsbyggeri endnu kun var en drøm for ham.

Dengang mødte de to ifølge Sofie hinanden gennem en fælles ven på Danmarks Tekniske Universitet.

Sofie har gennem årene fulgt Peter Madsen i medierne, men har ikke snakket med ham, før blev anholdt i august sidste år.

Her svarede hun beredvilligt på journalistens og læsernes spørgsmål, som især omhandlede, hvorfor hun gider, ønsker eller - som flere mente - er dum nok til at besøge Peter Madsen, der både i byretten og senere i landsretten blev dømt for at lemlæste, dræbe og partere den svenske journalist Kim Wall ombord på sin ubåd den 10. august 2017.

Hertil svarede Sofie:

»Jeg besøger ham ikke for at belønne ham. Jeg besøger ham af egoistiske årsager. For min egen skyld. Han er interessant, og han ved en masse. Rent menneskeligt er han virkelig spændende. Og jeg får noget ud af det, når vi snakker om teknik. Det er meget få mennesker, der deler den nørdede interessere, vi begge to har,« sagde Sofie, som af mange seere bl.a. blev kaldt skør, tosset, åndssvag og psykopat for at bruge tid på og sammen med livstidsfangen.

48-årige Sofie fortalte, hvordan snakken mellem hende om Peter Madsen - under den time, der blev sat af til hvert møde - en gang imellem faldt på de grusomheder, Peter Madsen havde udsat Kim Wall for, imens han havde hende indespærret i ubåden.

Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Foto: Jens Nørgaard Larsen

Foruden drabet og siden parteringen af den svenske journalist blev Peter Madsen dømt for at have fastholdt den unge kvinde i ubåden med spændstropper samt påføre hende læsioner i og uden på kønsdelene, imens hun stadig var i live.

Om det ikke kunne få Sofie til at tænke to gange over at besøge Peter Madsen, eller om det ikke direkte skræmte hende, ville flere læsere gerne have svar på:

»Jeg har spurgt, om han tænker på at partere mig,« lød det lettere upåvirket fra Sofie, som samtidig understregede, at Peter Madsen rent fysisk ville få et problem, hvis han lagde sig ud med hende.

Undervejs i interviewet faldt snakken på dødsstraf, og her mente Sofie, at Peter Madsen - hvis dødsstraf herhjemme var en mulighed - skulle straffes med det.

Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Jeg synes, at han skulle af med hovedet. Og jeg lukker ikke øjnene for, at det, der er sket, er frygteligt. Og jeg kan godt forstå familien (til Kim Wall, red.), og jeg ville have hadet ham her fra og resten af mine dage, hvis det var min søster, det var gået ud over,« sagde Sofie.

»Men jeg skammer mig ikke over at besøge ham,« fastslog Sofie, der har en mand, som er helt bekendt med - og ifølge Sofie også helt i orden med - at hun jævnligt besøger livstidsfangen og desuden ugentligt har telefonisk kontakt med Peter Madsen.

B.T.s journalist spurgte flere gange til, hvad Sofies budskab ved at stå frem var, og om hun ikke blot løb Peter Madsens ærinde.

»Jo. Det gør jeg da. Men vi (dem, der besøger Peter Madsen i fængslet, red.) bliver gjort til knaldeopjekter, og det er jeg træt af. Og han er træt af at høre, at det vælter ind med lækre duller, når det ikke er tilfældet. Det her er mit forsøg på at sige, at det er en lidt anden kaliber, der besøger Peter Madsen.«

Sofie er ikke hendes rigtige navn, da hun ikke ønsker blive husket af Google. B.T. er bekendt med hendes rigtige navn og identitet.