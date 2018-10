Siden Peter Madsen blev idømt en livstidsdom for drabet på Kim Wall, har mindst fire kvinder besøgt ham i fængslet. Én af dem er ‘Sofie’, og nu fortæller hun hvorfor.

»Jeg har aldrig været bange for ham, og i det øjeblik, jeg har forladt fængslet efter et besøg, tænker jeg, at jeg straks skal booke et nyt møde. Han er godt selskab, og jeg kan lide at besøge ham.«

48-årige Sofie (opdigtet navn, red.) er en af de kvinder, der siden august sidste år har besøgt den livstidsdømte ubådsbygger Peter Madsen. Hun har trofast stået ved Peter Madsens side - først gennem byretten og siden landsretten - og styrer i dag hans Facebook-profil, hvorfra hun tilbage i august måned efterlyste pennevenner til livstidsfangen.

Hendes relation til den nu 47-årige livtidsfange går helt tilbage til begyndelsen af 90’erne, hvor Peter Madsens raket- og ubådsbyggeri endnu kun var en drøm for ham. Dengang mødte de to ifølge Sofie hinanden gennem en fællesven på Danmarks Tekniske Universitet.

Men da UC3 Nautilus forsvandt i Øresund den 10. august sidste år, havde Sofie ingen kontakt haft til Peter Madsen i mere end 20 år.

»Jeg så det i medierne, og jeg troede, han var druknet. Det var jo frygteligt,« fortæller Sofie, der er uddannet civilingeniør og i dag arbejder som lokomotivfører, da B.T. møder hende en kold efterårsdag i Ørstedsparken.

Det var som bekendt ikke tilfældet, og efterhånden som dagene gik, kom det frem, at den svenske journalist Kim Wall havde været med om bord på ubåden. Peter Madsen selv forklarede, at han havde sat hende af på Refshaleøen aftenen forinden, men den forklaring troede politiet ikke på, og de sigtede ham for manddrab.

Og selv om der løbende kommer detaljer frem om, hvad Peter Madsen på det tidspunkt angiveligt havde gjort af grusomheder mod den svenske journalist, så kunne Sofie ikke slippe tanken om ubådsbyggeren.

Peter er der stadig. Han er ikke blevet et monster. Sofie

»Jeg skrev et brev til ham og spurgte, om han ville have besøg. Det ville han gerne. Jeg troede egentlig, at han havde travlt med alle de mennesker, han havde omkring sig, så jeg tænkte, at det var utroligt, at han havde tid til mig,« Siger Sofie, der er gift på 15. år med sin mand.

Men først i oktober fik Sofie lov til at besøge ham. Hun husker selv, at det var omtrent samme tid, som politiet fandt Kim Walls hoved og ben i Øresund. Besøget var overvåget, så de to kunne ikke tale om sagen, men Peter Madsen havde en tegning med af en raket, som de talte om.

»En politimand sad og kiggede på os. Det var jo ubehageligt, og hele konceptet var en smule bizart, men vi talte sammen i en time, uden der var tavshed i et sekund, og jeg tænkte bagefter, at Peter er der stadig. Han er ikke blevet et monster,« siger hun om Peter Madsen, der blev idømt en livtidsdom for drabet på Kim Wall.

Foruden drabet på den svenske journalist og siden parteringen fandt retten det også bevist, at Peter Madsen havde fastholdt hende i ubåden med spændstropper, og at han havde 'påført hende de mindre læsioner på kønsdelene og i hvert fald nogle af læsionerne i vagina på et tidspunkt, mens hun stadig var i live'.

Jeg har hørt, at han er psykopat

Undervejs i ubådssagen, som den blev døbt i medierne, har Sofie siddet på tilhørerpladserne som Peter Madens pårørende, og i lang tid var hun den eneste, der besøgte ham. I dag er hun en del af et slags fællesskab på fire kvinder, der sammen koordinerer deres møder med den livstidsdømte ubådsbygger.

»Det var ensomt i byretten, hvor jeg ikke kendte nogen. ‘Rabler det for mig, siden jeg er alene,’ tænkte jeg. Det er rart at kunne tale med andre og have nogen, der ikke synes, jeg er spild af tid. Vi kan snakke om ham, uden præmissen er, at han er verdens største idiot og psykopat.«

Er du ligeglad med, hvad han har gjort?

»Nej, jeg er ikke ligeglad. Det, han har gjort, er frygteligt, men der er nok mennesker, der straffer ham, og han får den straf, han skal have. Jeg er bare egoistisk og grådig og tager det, jeg gerne vil have. Jeg vil gerne have den gode side af ham,« fortæller 48-årige Sofie.

Mange af Sofies besøg i hos Peter Madsen i fængslet fandt sted, mens sagen kørte i byretten. Det betød også, at Sofie fra gang til gang fik et større indblik i, hvordan den 47-årige livstidsdømte ubådsbygger havde dræbt og parteret Kim Wall og ikke mindst i hans interesser for drab og lemlæstelse.

Videoer af kvinder, der blev dræbt, blev fundet på Peter Madsens computer, og hans voldsomme fantasier om sex, hvor kvinder blandt andet bliver spiddet, blev udpenslet for tilhørerne og Sofie i retten. Alligevel ændrede det ikke noget for den 48-årige kvinde. Efter politiet havde fundet den første legemsdel i havet, havde hun en klar formodning om, hvad der var sket.

»Det behøvede jeg ikke nogen til at fortælle mig, og selv om det er en sær ting at gøre, så har det ikke ændret mit syn på ham. Der er stadig en god Peter, og så er der den anden. Jeg lukker ikke øjnene. Jeg har siddet i retten og hørt, at han er psykopat og narcissist. Jeg har hørt det hele, så det er ikke fordi, jeg er helt blank. Der er stadig en god Peter, og han er godt selskab,« fortæller Sofie og understreger samtidig, at hun ikke er seksuelt tiltrukket af ham.

Men hvad er det så, at han giver dig?

Psykolog: Derfor besøger kvinder livtidsfanger Ifølge psykolog Sanne Neergaard besøger kvinder livstidsdømte fanger, fordi de gerne vil føle sig særlige. »Pludselig bliver de her kvinder til noget, og der sker det psykolgisk, at de er fascineret og føler sig nødvendige for manden. De glemmer måske virkeligheden og tænker, at de er i stand til at hjælpe ham,« fortæller hun og fortsætter:



»Mennesker, der har haft svære oplevelser gennem livet, kan holde op med at mærke og føle. Og så skal der noget drama til, før de igen kan mærke noget.«

»Han giver mig en masse mentalt. Han får mig til at tænke. Ikke bare mentalt, men også menneskeligt om ting i livet. Jeg besøger ham ikke, fordi jeg mangler spænding i min tilværelse. Og så har jeg brug for at se, at der er et menneske bag det monster, som han bliver fremstillet som.«

Kan du forstå, at andre kan have svært ved at begribe, hvorfor man vil besøge en mand som Peter Madsen?

»Ja, det kan jeg sagtens. Jeg har ikke siddet og ventet på, at der kom en psykopat med tatoveringer i fængsel til mig. Det er Peter, jeg kan lide, og så er psykopatdelen så en meget uheldig side, der følger med.«

Idioten, der hepper på det forkerte hold

Allerede inden sagen mod Peter Madsen begyndte, havde Sofie forberedt sit liv på de konsekvenser, det ville få, når hun valgte at stå ved Danmarks måske mest forhadte mands side.Hendes mand, den nære familie og venner samt hendes chef blev underrettede om, at der fra nu af var en risiko for, at hun en dag ville være på forsiden af en avis som 'tossen'.

»Da jeg gik ind i retten første dag, tænkte jeg: Lige nu er jeg fuldstændig anonym, men går jeg derind, er jeg idioten, der hepper på det forkerte hold. Så jeg blev nødt til at fortælle det til dem, der betyder noget for mig, så de var forberedte på, at der kom en forside, hvor der stod: 'Se hende tossen’. De skulle være forberedt, så de vidste, at det ikke rablede for mig.«

Hun husker ikke selv, hvordan hun præcist formulerede det, når hun fortalte det til folk, men hun husker, at mange troede, at det måtte være en joke. Hendes egen mand gennem 15 år var heller ikke imponeret, og de første brevudvekslinger mellem Sofie og Peter Madsen fik han lov til at se.

»Han har ikke nedlagt veto endnu, men han er heller ikke imponeret og synes nok, at jeg kunne bruge tiden mere fornuftigt. Siger han, at jeg ikke skal besøge ham, så gør jeg det heller ikke mere,« fortæller Sofie, der ifølge hende selv har besøgt ham mindst 20 gange.

Og Sofies forhold til Peter Madsen synes ikke at have haft de store konsekvenser for hendes liv. Endnu. For hun er ikke i tvivl om, at hendes medvirken i dette interview vil få konsekvenserne for hende. Hidtil har hun ikke stået frem med ansigt, og hun har efter eget udsagn afvist alle interviewforespørgsler undervejs i sagen fra andre medier. Hun ønsker heller ikke, at B.T. nævner hendes rigtige navn, fordi hun er bange for, at hun vil kunne findes via Google i fremtiden.

Tidslinje over ubådssagen 10. august 2017 tager Peter Madsen og den svenske journalist Kim Wall ud i ubåden "UC3 Nautilus". De stævner ud fra Refshaleøen i København. Formålet er for Walls vedkommende at skrive en artikel om Madsens raketprojekt. 11. august finder man ubåden i Køge Bugt. Madsen bliver reddet i land og forklarer, at hans svenske gæst blev sat i land aftenen før. Alligevel anholdes han og sigtes for drab. 12. august ændrer Peter Madsen forklaring. I grundlovsforhøret hævder han, at Wall døde, da hun fik en tung luge i hovedet, og at han efterfølgende "begravede hende til søs". 21. august dukker en kvindelig torso op i vandet ved Amager. Arme, hoved og ben er blevet fjernet ved en "bevidst afskæring", oplyser politiet. Dna-profilen matcher Kim Wall. 7. oktober oplyser politiet, at Kim Walls hoved, to ben, tøj og en kniv er fundet i Køge Bugt. Der er ingen spor af frakturer på kraniet. Dermed forekommer Madsens forklaring om hendes død usandsynlig. Siden er også armene fundet. 14. oktober ændrer Peter Madsen igen forklaring. Han siger i stedet, at Wall døde af kulilteforgiftning, mens han var på ubådens dæk. Han erkender for første gang at have parteret liget. 16. januar 2018 oplyser anklagemyndigheden, at der er rejst tiltale mod Madsen for efter forudgående planlægning at have bundet, sexmishandlet, dræbt og parteret Kim Wall. Kravet er fængsel på livstid. 8. marts begynder retssagen i Københavns Byret. I løbet af sagen, der strækker sig over 12 retsdage, føres 36 vidner. 25. april idømmer byretten Peter Madsen fængsel på livstid. Den hårde straf skyldes blandt andet forbrydelsens brutalitet. 7. maj oplyser Statsadvokaten i København, at ankesagen kun handler om straffens længde. Madsen har opgivet kravet om frifindelse. 5. september indleder Østre Landsret strafudmålingsankesagen. 14. september skulle landsretten have afsagt dom, men under anklagerens procedure fik en domsmand pludselig et ildebefindende. Retsmødet blev derfor udskudt. 26. september gentager landsretten straffen fra Københavns Byret. Madsen idømmes fængsel på livstid. Kilde: Ritzau.

»Men jeg har brug for at sætte et ansigt på de kvinder, der besøger ham. Der er ikke tale om unge, smukke og lækre blondiner, som er interesserede i at knalde en tilfældig kriminel. Jeg er interesseret i Peter, men jeg har ikke lyst til at knalde med ham,« fortæller hun og tilføjer, at hun flere gange har skældt Peter ud for ikke at have taget hende med i ubåden.

»For så havde jeg tæsket ham, og så var det her aldrig sket.«

Selv om Sofie »heppede på det forkerte hold«, så understreger hun, at dommen til Peter Madsen er fair.

B.T. er bekendt med Sofies rigtige navn og identitet.