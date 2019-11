Han har ifølge politiet opholdt sig i det syriske al-Raqqa-distrikt, der var kontrolleret af Islamisk Stat. Og han blev kendt, da han med en Kalashnikov-riffel skød til måls efter fotos af danskere, der var ‘Islams fjender’.

Alligevel mener Ahmad el-Hajs søster, Samah el-Haj, at hendes bror ikke er til fare.

Syrien-krigeren blev tirsdag varetægtsfængslet frem til 9. december, efter at han mandag blev udleveret til Danmark og anholdt.

Politikere frygter, at din bror kan radikalisere andre unge i fængslet – har de ikke ret i det?

Ahmad Salem El-Haj ses her i 2013. I dag er han skaldet og sidder i kørestol. Foto fra Youtube-video. Vis mere Ahmad Salem El-Haj ses her i 2013. I dag er han skaldet og sidder i kørestol. Foto fra Youtube-video.

»Det er lige det modsatte, der kommer til at ske. Jeg kan love Danmark, at min bror vil være et stort forbillede for unge, der tænker på at tage derned,« siger 25-årige Samah el-Haj og uddyber:

»For han siger selv, at hvis nogen spørger ham, så vil han råde dem til ikke at gøre det. Han vil fortælle, at han har fortrudt det. At det er dumt.«

Hun har tidligere besøgt og talt med sin bror, da han sad fængslet i Tyrkiet. Her blev han i 2017 dømt for at tilslutte sig Islamisk Stat.

I Danmark er han mistænkt for tre forbrydelser. Ud over at opholde sig i Raqqa-området uden tilladelse er han sigtet for at true med terrorhandlinger og for at tilskynde til forbrydelse.

El-Haj skyder til måls efter fotos af danske politikere, bl.a. Anders Fogh Rasmussen og Naser Khader. Vis mere El-Haj skyder til måls efter fotos af danske politikere, bl.a. Anders Fogh Rasmussen og Naser Khader.

Det skyldes en video fra 2013, hvor han sammen med tre andre affyrer sin AK47-riffel mod skydeskiver med fotos af blandt andre Muhammed-tegneren Kurt Westergaard, Naser Khader og Anders Fogh Rasmussen.

Kan du forstå, at man på baggrund af videoen frygter, at han udgør en fare?

»Jeg kan godt forstå, at folk føler sig utrygge. Men fordi han skød efter de billeder, betyder det ikke nødvendigvis, at han vil dræbe. Man ved ikke, hvorfor han har gjort det,« siger Samah el-Haj og uddyber:

»Måske var han sammen med nogle, hvor han følte sig tvunget til det. Man gør det måske for at bevise, man er en del af dem for at undgå selv at blive dræbt. Min bror har følt sig presset i mange situationer.«

Fakta: Ahmad el-Haj Født i 1991 i Danmark. Dansk-palæstinenser opvokset i Brabrand vest for Aarhus. Har seks søskende. Rejste i 2013 til Syrien. Her fik han en kone, og sammen har de to børn. Blev i 2014 kendt, da han i en video skød til måls efter fotos af Muhammed-tegneren Kurt Westergaard, Naser Khader, Anders Fogh Rasmussen, Ahmed Akkari, Morten Storm og Lars Hedegaard. Blev efter eget udsagn såret under et bombeangreb i 2017. Har siden 2017 siddet fængslet i Tyrkiet, før han 11. november 2019 ankom til Danmark. Her blev han anholdt. Dagen efter blev han sigtet for tre forbrydelser: For at true med terrorhandlinger. For offentligt at tilskynde til forbrydelse. For at opholde sig i al-Raqqa-distriktet i Syrien uden tilladelse i perioden 8. juni 2016 til november 2017. I 2016 blev det gjort strafbart at rejse til området.

Selv har Ahmad el-Haj tidligere forklaret, at han blev presset til at medvirke i videoen.

»Jeg blev presset til at lave den. Jeg har ikke noget imod Danmark. De personer, der optræder på billederne, har fremmet racisme, men jeg skabte mere racisme ved at gå ned på deres niveau. Det var dumt,« sagde Ahmad el-Haj i april til Weekendavisen.