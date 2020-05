Silke Vesterager Jespersen får aldrig sin storesøster Louisa tilbage. Ikke rent fysisk.

Hun blev taget fra hende på en afsides bjergskråning i Marokko, da tre hætteklædte mænd brutalt overfaldt og dræbte hende og en norsk veninde, hun var sammen med.

Men selv om muligheden for omfavnelse, kærtegn og kys for altid er taget fra Silke Vesterager Jespersen, mærker hun, hvordan tiden - de 16 måneder, der nu er gået - har hjulpet.

»Det er blevet lettere,« fortæller den 24-årige kvinde, selv om hun dagligt savner sin kun et år ældre storesøster Louisa, som hun var meget tæt med.

Silke Vestager Jespersen var meget tæt med sin storesøster Louisa, og derfor har sorgen været dyb.

Filmede drabet

Det var kort før jul i 2018, at Silke Vesterager Jespersen, hendes mor og to andre søskende fik den værst tænkelige besked.

Louisa, som var på ferie i Marokko, hvor hun rejste rundt med den fire år ældre norske veninde Maren Ueland, var under en vandretur i Marokkos Atlasbjerge blevet dræbt.

Brutalt myrdet af IS-terrorister på en hellig krigsmission.

Selve drabet blev filmet, og kort efter florerede en 72 sekunder lang, uhyggelig video på nettet, hvor de to skandinaviske kvinder led samme skæbne, som mange andre af IS’ ofre, der i et islamistisk propaganda-øjemed mistede livet for rullende kameraer.

Der var kun et år mellem Silke Vesterager Jespersen og hendes storesøster Louisa (på billedet), og de to søstre var derfor meget tætte. Foto: Privat

Kæmpet for at få billederne fjernet

Siden drabet har Silke Vesterager Jespersen og hendes familie bedt til, at videoen - og de ekstremt grafiske billeder af Louisa, der ligger tilgængelige på nettet - ville blive fjernet.

»Det er de værste billeder, der ligger der. Det er drabsbillederne. Jeg kan genkende hendes hvide trøje og lange lyse hår,« siger Silke Vesterager Jespersen og refererer til nogle meget voldsomme billeder, hvor et af dem viser Louisa Vesterager Jespersen liggende livløs på ryggen, imens en blodig kniv holdes ind foran kameraet.

»Det gør så ondt at kigge på dem. Og man oplever ligesom det hele en gang til,« siger Silke Vesterager Jespersen.

Politiet: »En meget voldsom video«

Den unge kvinde fortæller, at billederne automatisk kommer frem, når man på Google søger på Louisa Vesterager Jespersen eller deres mor, Helle Jespersen.

Louisa sammen med sin mor, Helle Jespersen. Foto: Privat

B.T. erfarer, at det kræver lidt mere end at søge på de to navne, men at det desværre er ganske let at finde billederne på Google.

Familien har flere gange været i dialog med politiet om, at de skulle fjerne billederne fra nettet, og politiet har over for familien oplyst, at der er sat »professionelle folk« på sagen.

Rigspolitiets Nationale Cybercrime Center (NC3) oplyser til B.T., at de - siden de fik kendskab til videoen - har arbejdet på at få den fjernet fra internettet.

I et skriftligt svar siger Niels Denny Sørensen, der er vicepolitiinspektør ved NC3, følgende:

»Først og fremmest er det en meget voldsom video, som kan sætte spor på krop og sjæl resten af ens liv, hvis man ser den. Så hvis man modtager videoen, så anbefaler vi, at man sletter den med det samme, og hvis man finder den på internettet, så lad være med at se den - og anmeld det til politiet på politi.dk,« skriver han og fortsætter:

»Men det er desværre sådan, at når først noget er på internettet, er det der for evigt. Derfor kan vi desværre nok ikke fjerne sådan en video fuldstændig fra internettet, men vi gør, hvad vi kan i samarbejde med bl.a. Google og Facebook,« står der i svaret fra vicepolitiinspektøren.

Google: »Vi har fjernet billederne

B.T. rettede mandag henvendelse til Google for at høre, hvad de gør for at sikre, at billederne ikke kommer frem på deres søgemaskine.

Tirsdag oplyser Jesper Vangkilde, der er kommunikationschef for Google i Danmark, at drabsbillederne af Louisa Vesterager Jespersen nu er fjernet fra deres platform.

Louisa elskede at rejse og udforske verden. Foto: Privat

»Det er helt afskyelige billeder, som ikke hører hjemme nogen steder. Derfor fjerner vi dem også hurtigst muligt, når vi bliver opmærksomme på det. Google er typisk et spejl af internettet, og derude er der desværre nogle rigtig dunkle hjørner. Vi oplever dog, at både brugere og myndigheder er gode til at melde ulovligt indhold, så vi kan fjerne det fra vores platform,« skriver han i en mail.

B.T. har efterfølgende forsøgt at søge på billederne af Louisa Vesterager Jespersen på Google, og det er stadig muligt at finde dem. Google oplyser, at der kan gå lidt tid, før de forsvinder fra platformen.