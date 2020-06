Fredag var tæt på 300 mennesker samlet til en mindeoptog efter drabet på 31-årige A. fra Vollsmose. Heriblandt var den dræbtes søster, der kom med en hjerteskærende opfordring.

Først beskrev hun, hvordan der på sociale medier har floreret videoer af drabet på hendes bror, og hvordan disse ikke bør deles.

Det skriver Fyens Stiftstidende.

»Jeg har set og hørt, at nogle videoer af drabet på min bror bliver delt mellem folk. Det er forfærdeligt, at vi skal se og høre om den video. Jeg håber, I vil tage dem ned fra de sociale medier. Del dem i stedet med politiet, så vi kan fange dem, der har gjort det,« sagde hun til de fremmødte.

Den 31-årige mand blev dræbt natten til torsdag ikke langt fra sin hoveddør.

Torsdag morgen fik offentligheden besked om, at en 31-årig mand var blevet skudt og dræbt i Vollsmose.

Politiet har beskrevet skudepisoden som en udløber af en igangværende konflikt mellem personer fra flere grupperinger. Men flere beboere beskriver over for B.T., at den dræbte A. intet har med bandekriminalitet at gøre i eller omkring Vollsmose.

»Han var sådan en, der altid smilede og var meget venlig og hjælpsom,« fortalte Abdinoor Adam Hassan, beboerformand i Egeparken-afdelingen og byrådsmedlem i Odense for Socialdemokratiet, der fra sin lejlighed hørte de 10-15 skud, der skulle vise sig at have dræbt hans ven.

Det er endnu for tidligt for politiet at konkludere, om den dræbte havde relation til bandekonflikten, har Fyns Politi udtalt.

Politiet var torsdag massivt til stede i Vollsmose. Foto: Michael Bager

Fyns Politi bekræfter lørdag formiddag over for B.T., at de føromtalte videoer er observeret på sociale medier.

»Vi er bekendt med, at der er videoer, der viser skyderiet. Det indgår også i efterforskningen,« siger vagthavende ved Fyns Politi, Peter Vestergaard, der ikke har yderligere kommentarer.

Udover den dræbte 31-årige, blev en anden mand også ramt af skud. Han er lige nu alvorligt såret.

Johnny Schou, politiinspektør ved Fyns Politi, bekræfter, at den overlevende mand har forbindelse til den verserende bandekonflikt i Odense:

»Vi vurderer, at den sårede har personlige relationer til den aktuelle konflikt. Præcis hvordan og hvad vi bygger det på, kan jeg ikke komme nærmere ind på af hensyn til efterforskningen.«

Gerningsmændene er fortsat ukendte.