Det er ren venindesnak og mangel på situationsfornemmelse, når den populære podcast Mørkeland gennemgår makabre mordgåder.

Sådan lyder kritikken fra Louise Koch Nielsen, efter drabet på hendes bror udgjorde en del af Mørkelands såkaldte julespecial tilbage i december måned.

»Min søster gør mig opmærksom på, det, så vi bliver nysgerrige og går ind og lytter til programmet. Vi finder så ud af, at det rent faktisk er ham, det handler om,« fortæller Louise Koch Nielsen i Radio24syv-programmet 'AK 24syv.'

Louise Koch Nielsens bror Henrik Kock Brodersen blev skudt og dræbt af en militærmand 21. december 2001. Drabsmanden, en dengang 24-årig reserveofficer, tilstod at have skudt Henrik Kock Brodersen og blev idømt tre års fængsel for drab.

»Jeg bliver rigtig ked af det. De rykker sårskorpen af. Det er et gammelt sår, som de rykker op igen, og jeg bliver stikhamrende tosset,« fortæller Louise Koch Nielsen i programmet 'AK 24syv', hvor hun tilføjer, at det var i dagene omkring juleaften 2018, at hun blev gjort opmærksom på Mørkelands gennemgang af hendes brors død.

»Hvorfor sender I sådan noget her. Hvorfor spørger I ikke os, om det er ok at sende. Det er ikke et uddrag af en roman, som I læser op, det er noget som andre mennesker har gennemlevet, og det er ikke sjovt at gennemleve igen,« lyder det videre fra Louise Koch Nielsen i AK 24syv.

Kritikken fra Louise Koch Nielsen kommer bare en uge efter, at DR-værten Sandie Westh langede kraftigt ud efter de to Mørkeland-værter Camilla Bjerregaard Aurvig og Kristine Sofie Buchbee og kaldte deres »kaffeslabberas-snak« for »moralsk forkasteligt.«

Den holdning delte den erfarne kriminalreporter Marie Louise Toksvig, der kritiserede de to værter for at være både usaglige og respektløse.

Faktuelle fejl

Ifølge Louise Koch Nielsen er der også en række faktuelle fejl i Mørkelands gennemgang af drabet på Henrik Kock Brodersen.

De to værter hævder blandt andet, at han kun har én søster, mens Louise Koch Nielsen kan oplyse, at det tal i virkeligheden er fem.

Det har fået Louise Koch Nielsen til at sende en mail til Camilla Bjerregaard Aurvig og Kristine Sofie Buchbee, hvori hun blandt andet skriver, at hun er rystet over den måde, som de fremlægger sagen på, ligesom hun også mener, at de bør skamme sig.

I mailen understregede hun desuden, at hun forventede, at de ville kontakte hende.

Og det gjorde Camilla Bjerregaard Aurvig og Kristine Sofie Buchbee efterfølgende i en besked på Facebook, hvor de ifølge Louise Koch Nielsen forklarede, hvorfor de ikke mener, at de bør kontakte pårørende til de drabssager, som de omtaler i podcasten, men at de vil bringe en rettelse i forhold til de faktuelle fejl i den efterfølgende podcast.

Camilla Bjerregaard Aurvig og Kristine Sofie Buchbee har ikke ønsket at medvirke i AK 24syv - hverken i forbindelse med kritikken fra Sandie Westh eller Louise Koch Nielsen.

B.T. har også forsøgt at få de to værter til at forholde sig til kritikken.

De er endnu ikke vendt tilbage på B.T.'s henvendelse.