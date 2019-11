Søsteren til den hjemvendte, terrorsigtede Ahmad el-Haj reagerer nu på statsminister Mette Frederiksens udtalelser, som ifølge Samah el-Haj ikke giver nogen mening:

»Jeg er overrasket over Mette Frederiksen,« siger den 25-årige kvinde og fortsætter:

»Jeg havde ikke forventet, at Danmark ønsker at lægge ansvaret for sine borgere over på andre lande,« fortæller Samah el-Haj som reaktion på tirsdagens udtalelse fra Frederiksen.

Ahmad el-Haj blev tirsdag stillet for en dommer, hvor han skulle forholde sig til en video, hvor han skyder til måls efter fotos af danske politikere, der ifølge videoen er ‘Islams fjender’.

Ahmad Salem El-Haj ses her i 2013. I dag er han skaldet og sidder i kørestol.

På grund af videoen blev han sigtet for at true med terror og for at tilskynde andre til at begå en forbrydelse. Desuden blev han sigtet for at opholde sig i al-Raqqa-distriktet i Syrien, der var kontrolleret af Islamisk Stat.

Allerede under retsmødet, der endte med foreløbigt 27 dages varetægtsfængsling, var Mette Frederiksen klar i mælet:

»Det er helt forrykt, at vi overhovedet skal tage imod de her mennesker,« sagde statsministeren i folketingssalen og tilføjede:

»De her mennesker hører ikke hjemme i Danmark.«

Fakta: Ahmad el-Haj Født i 1991 i Danmark. Dansk-palæstinenser opvokset i Brabrand vest for Aarhus. Har seks søskende. Rejste i 2013 til Syrien. Her fik han en kone, og sammen har de to børn. Blev i 2014 kendt, da han i en video skød til måls efter fotos af Muhammed-tegneren Kurt Westergaard, Naser Khader, Anders Fogh Rasmussen, Ahmed Akkari, Morten Storm og Lars Hedegaard. Blev efter eget udsagn såret under et bombeangreb i 2017. Har siden 2017 siddet fængslet i Tyrkiet, før han 11. november 2019 ankom til Danmark. Her blev han anholdt. Dagen efter blev han sigtet for tre forbrydelser: For at true med terrorhandlinger. For offentligt at tilskynde til forbrydelse. For at opholde sig i al-Raqqa-distriktet i Syrien uden tilladelse i perioden 8. juni 2016 til november 2017. I 2016 blev det gjort strafbart at rejse til området.

Den 28-årige Ahmad el-Haj har kun dansk statsborgerskab, hvilket betyder, at myndighederne ikke kan tage det fra ham, og at han har ret til at rejse ind i landet.

Hans 25-årige søster mener derfor, at statsministeren bør udtale sig i overensstemmelse med loven.

»Vær fornuftig – sig noget, der giver mening. Han er dansk statsborger og har ret til at komme hjem. Man kan ikke bare ændre reglerne, når man vil,« siger Samah el-Haj, der er studerende.

Har Mette Frederiksen ikke en pointe i, at han har vendt Danmark ryggen, når han ifølge politiet har opholdt sig i Islamisk Stat-kontrolleret område, og at han derfor ikke er velkommen?

Myndighederne må være pinlige over sagen. Hvorfor har man efterlyst ham og bedt om at få ham udleveret, hvis man ikke ønsker, han skal komme hjem? Samah el-Haj, søster til terrorsigtet

»Det giver ikke mening at sige. Han er en dansk statsborger. Nu er han her. Man skal i stedet arbejde på at gøre ham til en del af samfundet,« siger Samah el-Haj.

Hun mener, at de danske myndigheder handler dobbeltmoralsk.

For på den ene side har dansk politi bedt Tyrkiet om at få Ahmad el-Haj udleveret. Når Tyrkiet efter to år sender ham til Danmark, vil Mette Frederiksen ikke tage imod ham.

»Myndighederne må være pinlige over sagen. Hvorfor har man efterlyst ham og bedt om at få ham udleveret, hvis man ikke ønsker, han skal komme hjem,« spørger Samah el-Haj.

El-Haj skyder til måls efter danske politikere, bl.a. Anders Fogh Rasmussen og Naser Khader.

Der er jo en video, hvor han holder en AK-47 og skyder efter danskere. Så kan du ikke godt forstå, at mange frygter, han udgør en fare?

»Det kan jeg godt forstå. Men at skyde på et billede betyder ikke, at han ville dræbe de mennesker. Man har et billede, fordi man har set, hvad han har gjort på en video. Han har sagt, at han fortryder den video, og at han blev presset til det,« siger Samah el-Haj med henvisning til et interview med Ahmad el-Haj fra april i år.

»Jeg blev presset til at lave den. Jeg har ikke noget imod Danmark. De personer, der optræder på billederne, har fremmet racisme, men jeg skabte mere racisme ved at gå ned på deres niveau. Det var dumt,« sagde Ahmad el-Haj til Weekendavisen.

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra Mette Frederiksen til kritikken.