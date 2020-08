De tiltalte i sagen om to brutale drab på Vestsjælland har begge afgivet forklaring i retten. Men deres forklaringer har ikke gjort søsteren til møntsamler Kiehn Georg Andersen klogere på, hvorfor hendes bror skulle dø.

Det fortæller hun, da B.T. møder hende uden for Retten i Næstved. Der har hun sammen med andre familiemedlemmer har brugt hele fredagen på at høre de tiltalte forklare sig.

»I et år har vi forsøgt at forstå, hvorfor Kiehn skulle slås ihjel. Vi er kommet for at få svar, men vi er ikke blevet klogere. Det er sygt, det de forklarer,« siger søsteren, der ikke ønsker sit navn nævnt.

De to tiltalte mænd på henholdsvis 43 og 35 år har begge tunge psykiatriske diagnoser. I retten har de fortalt om deres meget specielle, indbyrdes forhold.

De var hinandens 'hugr' – et oldnordisk ord, der betyder 'sjæleven'. De trænede sammen, samlede på våben og trænede øksekast i baghaven til et stort hus, hvor de i perioder levede under samme tag.

Den 43-årig mand afgav fredag en ny og højst overraskende forklaring om sin rolle i drabet på møntsamleren, der blev dræbt i Ruds Vedby 20. april 2019.

Han forklarede, at han opsøgte møntsamleren sammen med en kammerat, som han siger ikke er den 35-årige. Hans navn vil han ikke nævne af frygt for sin families sikkerhed. Han hævder, at de opsøgte møntsamleren, fordi de mente, at han var i besiddelse af børneporno.

»Jeg har før opsøgt den slags mennesker. Jeg vil bare tale med dem og ødelægge deres børneporno,« sagde den ansigtstattoverede mand i retten.

At Kiehn var pædofil, er der dog intet som helst belæg for, forklarer hans søster.

»Den skyder vi ned. Han er aldrig blevet hverken sigtet eller dømt for noget i den retning. Han var ikke pædofil og gad ikke engang skifte sit barnebarn,« siger hun.

Den 43-årige forklarede videre, at det var den unavngivne kammerat, der dræbte Kiehn Georg Andersen. Det var også den unavngivne kammerat, der besluttede, at de skulle køre liget til Blæsinge Grusgrav, i øvrigt i den 35-åriges sorte Landrover Discovery.

Der blev liget af Kiehn Georg Andersen senere fundet i en sø. Hans tøj var fyldt med sten, og liget var punkteret med en spids genstand. Den tiltalte forklarede i retten, at det var kammeraten, der svømmede ud i søen med liget. Han var selv meget fuld den dag og kunne ikke huske, at liget blev stukket.

I retten læste anklager Susanne Bloom op af de andre forklaringer, den 43-årige har givet ved tidligere afhøringer. Ved et lukket grundlovsforhør har den 43-årige forklaret, at det var hans 35-årige medtiltalte ven, der var med ham ude ved Kiehn Georg Andersen, men at vennen ikke tog aktiv del i de kriminelle forhold.

Den 43-årige forklarede dengang, at det var ham selv, der slog møntsamleren ihjel, stoppede sten i møntsamlerens tøj og stak liget med et stykke af et trådhegn.

Under en politiafhøring har den 43-årige også tilstået at have slået 80-årige Poul Frank Jørgensen ihjel med et adskillige knivstik.

Ved den sidste afhøring 23. august sidste år ændrede han forklaring og påstod pludselig, at det var den 35-årige, der slog begge ofre ihjel.

I kælderen til det hus, hvor de to mænd dyrkede deres intense vikinge-venskab, gjorde politiet mange foruroligende fund af blandt andet masker, kasteøkser, knive, tændvæske og et oversavet jagtgevær.

Den 35-årige forklarede om disse remedier, at det var noget, han brugte, når han dyrkede sex med kvinder, som han mødte på datingsitet Sugardaters.

Anklageren konfronterede de to mænd med en Messenger-samtale, de havde haft, hvor de taler om at gå på jagt. Til det svarede de tiltalte i øst og vest.

Den 43-årige forklarede, at de havde talt om at gå på bukkejagt med det oversavede jagtgevær – skønt ingen af dem havde jagttegn. Den 35-årige forklarede, at det handlede om jagt på kvinder, de kunne dyrke sex med.

Anklageren fremviste beskeder, hvor den 35-årige havde sendt billeder til sin 43-årige hugr. Billederne forestillede seksuelle motiver, kendte seriemordere samt ledende politifolk i Sydsjælland- og Lolland Falsters Politi.

Ude på parkeringspladsen er de pårørende til Keihn Georg Andersen målløse over alt det, de har lagt øre til i retten.

»Det er umuligt at blive klog på. De er syge i hovedet. Den ene mere end den anden,« siger søsteren.

Sagen fortsætter onsdag i næste uge. Der er afsat i alt ni dage til sagen.