»Himlen er blevet en stor, smuk stjerne rigere.«

Torsdag aften blev en 31-årig dansk mand på åben gade i Gundsømagle udsat for et voldeligt knivoverfald, der endte med at koste ham livet.

Sjællandske har fredag været i kontakt med den dræbte mands søster, der på Facebook har skrevet et opslag, hvori hun mindes sin bror:

'Min kære elskede bror, ungernes elskede onkel og mine forældres elskede søn blev taget grusomt fra os i går aftes! Du er og bliver et elsket menneske af mange! Jeg elsker dig, og du vil altid være dybt i mit hjerte og sjæl,' skriver søsteren.

Klokken var 22.46 torsdag aften, da Midt- og Vestsjællands Politi fik en anmeldelse om et voldeligt overfald i Stoustrædet i Gundsømagle ved Roskilde.

»Politi og ambulance var hurtigt fremme på stedet, men mandens liv stod ikke til at redde,« oplyser politiet i en pressemeddelelse om sagen.

Siden har politiet været i fuld gang med at klarlægge motivet til overfaldet, og gerningsstedet undersøges af kriminalteknikere, mens området bliver afsøgt af hundepatruljer.

»Der er tale om en groft overfald, der ender på den værst tænkelige måde,« fortæller vicepolitiinspektør Bjørke Kierkegaard, der er leder af efterforskningen.

Han forklarer, at politiet er interesserede i at tale med vidner, der kan have set eller hørt noget i området omkring gerningstidspunktet.

»Vi hører også meget gerne fra andre, der må have konkret viden om, hvad der er foregået, eller hvad der ligger bag overfaldet,« forklarer han og tilføjer:

»Vi håber på offentlighedens forståelse for, at vi har brug for arbejdsro til at efterforske denne meget alvorlige sag.«



Der er endnu ikke foretaget anholdelser i sagen.



Politiet har ikke yderligere oplysninger til sagen på nuværende tidspunkt af hensyn til efterforskningen.