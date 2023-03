Lyt til artiklen

»Jeg kan ikke forstå, hvad I siger.«

Det fremstammer en sorthåret kvinde på gebrokkent dansk fra vidneskranken i Retten i Glostrup fredag. Hun er lillesøster til kvinden på anklagebænken, der er tiltalt for at have udsat sin datter for fysisk og psykisk vold.

Den tiltalte kvinde selv nægter sig skyldig i alle anklager.

»Jeg taler svensk og portugisisk, men jeg kan ikke rigtig forstå dansk,« siger lillesøsteren og smiler. Hun ligner sin storesøster med sit mørke hår, pæne makeup og farverige tøj.

Sprogforvirringen får dommerne til at forlade salen og tage kontakt til en, der kan oversætte kvindens ord.

En times tid senere lander en portugisisk tolk i salen – og således kan søsteren afgive sin forklaring.

»Min søster og jeg er sammen, så snart vi har tid. Vi har et godt forhold,« forklarer hun.

I anklageskriftet mod kvinden på anklagebænken fremgår det, at hun både med knyttet og flad hånd skulle have slået sin datter på kroppen og i ansigtet, ligesom hun skulle have kontrolleret datterens liv og kaldt hende ting som 'luder' og 'djævel.'

Men det billede kan søsteren ikke genkende.

»Det er ikke sandt. Det er løgn,« siger hun kort.

Det er generelt få ord, søsteren siger under sin forklaring, men især et ord gentager hun igen og igen. Det er både, når hun bliver spurgt ind til konkrete episoder, ligesom det er til spørgsmål om, hvorvidt hendes søster er voldelig.

»Nunca.«

Altså det portugisiske ord for ‘aldrig’.

»Jeg synes, hun (datteren, red.) er en god pige. Men efter hun blev teenager, har hun forandret sig en del. Hun lyver i forhold til sin mor og fortæller ting, der ikke er sande,« fortæller hun

»Men har du nogensinde set din søster og datteren i en konflikt?« spørger anklageren.

»Nunca,« svarer kvinden en sidste gang.

Der falder dom i sagen 17. marts.