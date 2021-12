»Det endte heldigvis lykkeligt,« indleder Beredskab Øst fortællingen om et mindre juledrama, der søndag formiddag udspillede sig ved Gentofte Sø.

Her havde to små søskende på henholdsvis et og fem år ufrivilligt forvildet sig ud på søens tynde is.

Tilbage på landjorden stod forældrene, der straks slog alarm.

Og snart ankom beredskabet med dykkere, særlig oppustelig isflåde – og en redningsplan.

De to søskende og deres forældre var taget til kælkebakken ved Gentofte Gymnasium for at hygge sig.

»Uheldigvis fik kælken meget fart på, og børnene kunne lige præcis glide igennem en lille åbning mellem stenene og ud på den blanke is, hvor kælken fik virkelig fart på og først stoppede et stykke ude på isen,« lyder beskrivelsen Beredskab Øst.

Fra land kunne forældrene og andre tilstedeværende så observere de to børn, der var endt på den tynde is.

Heldigvis bevarede de roen og undlod at bevæge sig ud på isen. I stedet vejledte de børnene.

»Det største barn bevægede sig mod land, men det mindste fortsat lå ude på isen.«

Overfladereddere fra stationerne i Lyngby og Gentofte blev sendt afsted mod søen. Med sig havde de særlige oppustelige isflåder og en redningsbåd med lav dybdegang.

Snart fik de assistance af redningsdykkere og dykkervogn.

»Fremme på stedet bevægede de førstankomne overfladereddere sig med sikkerhedsliner ud på søen, hvor barn og kælk lå cirka 50 meter fra land,« skriver Beredskab Øst.

Snart fik de fast i den etårige, der sikkert blev bragt i land. Her kunne de »to skønne unger« blive overdraget til deres forældre.

I opslaget beskrives det, hvordan overfladeredderne kunne melde om både store huller i isen samt knagen og bragen på vej ud på den.

Pointe: Isen er langt fra sikker endnu.

»Hændelsen skyldes ikke dumhed, kådhed eller andet, men blot meget uheldige omstændigheder, som heldigvis endte godt,« afslutter beredskabet opslaget.