»På et tidspunkt driver han ud. Han råber om hjælp, men hvis jeg hjælper ham, så dør jeg også, fordi jeg ikke kan svømme.«

Da Søren Ventegodt var 10 år gammel, druknede hans lillebror for øjnene af ham ved Rørvig Strand.

I DR-podcasten 'Læge søger grænser' med Iben Maria Zeuthen sætter den udskældte og skandaleombruste tidligere læge for første gang ord på den sorg, han gik igennem, da han oplevede noget af det allerværste, et menneske kan komme ud for: At miste en af sine kære.

Men inden vi kommer til den fortælling, skruer vi lige tiden 14 år tilbage.

For med til historien om Søren Ventegodt hører også, at han i 2005 blev kendt i offentligheden som 'Doktor Klam' på grund af sin tvivlsomme behandlingsmetode, som han kaldte for vaginal akupressur. Den involverede blandt andet, at han kyssede patientens venusbjerg.

Det medførte, at han i 2007 fik frataget sin lægelige autorisation af Sundhedsstyrelsen midlertidigt, fordi man vurderede, at han var til fare for sine patienter, og i 2014 fik han definitivt frataget sin autorisation af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

I dag kalder Søren Ventegodt sig for alternativ behandler og medgiver i DR-podcasten 'Læge søger grænser', at hans behandling var kontroversiel, men at fratagelsen af hans autorisation kom bag på ham, fordi han mener, at han overholdt alle regler.

Bror, jeg er for glad for mit eget liv

Tilbage til den sommerdag ved Rørvig Strand, hvor Søren Ventegodt og hans dengang 8-årige lillebror var ude og bade som så mange andre dage den sommer. Uden opsyn eller særlige svømmeevner tilbragte de to brødre stort set alle deres feriedage ved den populære sandstrand.

»Stranden i Rørvig er meget lavvande, så det er en sikker strand, men den dag var der storm og fralandsvind. Det forhindrede os ikke i at bade,« forklarer Søren Ventegodt i podcasten.

Brødreparrets forældre var taget alene på ferie, og i mellemtiden havde de således »parkeret« Søren Ventegodt og broren på en campingplads i Rørvig.

»Min bror var vovepels. Han skulle prøve de største bølger længst ude, og på et tidspunkt driver han ud. Han råber om hjælp, og jeg ved bare, at hvis jeg hjælper ham, så dør jeg også, fordi jeg ikke kan svømme. Han er fortabt.«

»Og det er så her, min skyldfølelse kommer. Jeg skulle have forsøgt, selv om det havde kostet mit liv. Det er et af de sværeste øjeblikke i livet, hvor man siger: Desværre bror, jeg er for glad for mit eget liv, så jeg kan ikke komme ud og hjælpe dig,« forklarer Søren Ventegodt, som i dag har et sommerhus ved netop den strand, som han har døbt 'Jespersminde'.

Foruden frakendelsen af sin autorisation blev Søren Ventegodt i 2012 idømt 30 dages betinget fængsel for at overtræde autorisationsloven ved Københavns Byret. Ifølge anklager Jakob Buch-Jepsen var Søren Ventegodt den første læge, der blev idømt en frihedsstraf for sin behandling af patienter.

Du kan høre 'Læge søger grænser' med Søren Ventegodt og Iben Maria Zeuthen på DR's platforme fra torsdag.