En kombination af chok og forargelse bredte sig blandt de medrejsende kunder i det metrotog, hvor to maskerede mænd rendte rundt på taget, mens toget var i bevægelse.

Det fortæller 27-årige Søren Andersson, der søndag eftermiddag omkring klokken 14 sad forrest i metrotoget på vej hjem fra træning.

Han fortæller, at han og de øvrige passagerer godt bemærkede, at noget mærkværdigt foregik.

»Folk sad og kiggede op i loftet og talte om, hvad det mon kunne være. Man kunne høre sådan nogle bump-lyde. Det var som om, der foregik et eller andet oppe på taget,« siger Søren Andersson.

Billederne er taget langs metrostrækningen ved Ørestad Boulevard.

I videoen, som B.T. bragte tidligere mandag, kan man se to personer sætte deres liv på spil i et bizart vanvidsstunt, hvor de med armene i vejret står oprejst på et metrotogs tag, mens det er i bevægelse langs de københavnske skinner. Det er uvist, hvor hurtigt det førerløse tog kørte under episoden, men et metrotogs gennemsnitsfart gennem byen ligger på 40 kilometer i timen og kan maks køre 80 kilometer i timen.

Mens bump-lydene fra taget fortsatte, ankom metrotoget til Bella Center-station ved Ørestads Boulevard på Amager. Og det var her, det gik op for Søren Andersson og de øvrige passagerer, hvad det var, der foregik.

»Da vi kører ind på Bella Center, står der én og filmer. Det undrede jeg mig lidt over. Da dørene så åbner sig, hopper der to maskerede mænd lige ned foran mig. De løb hurtigt ned ad trappen, fuldstændig uden at tage hensyn til de andre personer.«

Søren er 27 år og bor i København.

Hvis man spørger Søren Andersson, så lignede det, at de to maskerede mænd havde prøvet det før. De maskerede mænd var nemlig iført et gopro-kamera og udførte et rullefald i parkour-stil i deres nedfart fra toget, forklarer han. Alligevel satte hændelsen dog et præg på de medrejsende i metrotoget og på perronen.

»Folk var chokeret. Jeg tror ikke, folk havde regnet med at se sådan noget. For det første er det jo ulovligt, og man har også hørt, at folk er kommet til skade. Så det er jo ikke i orden,« siger Søren Andersson og tilføjer:

»De udsætter sig selv for fare og udsætter os andre for en chokerende oplevelse. Man tænker næsten, de er psykopater.«

Hos Metro Service, der står for den daglige drift, tager man stærkt afstand fra hændelsen, da man i værste fald kan miste livet ved sådan et stunt. Firmaet ved ikke, hvordan det er lykkedes for de to personer at komme op på metrotogets tag. Dog forsikrer firmaet, at reglerne overholdes. Derfor har firmaet heller ikke i sinde at regulere sikkerhedsreglerne efter hændelsen.

»Metroen har kørt som normalt og efter alle sikkerhedsregler, men vælger man at gøre noget bevidst og ulovligt, så bryder man jo sikkerhedsforanstaltningerne, og det er jo bare uforståeligt,« forklarer Jette Clausen, der er kommunikationcschef hos Metro Service til B.T.

Københavns Politi fik en anmeldelse om hændelsen søndag og har efterfølgende tjekket videoovervågning fra metrostationen igennem. Dog uden held.

»Man kan ikke se noget på optagelserne, så lige nu er det svært at gå videre med sagen,« siger Henrik Sveistrup, vagtchef hos Københavns Politi.

Dog forsikrer Københavns Politi, at man er opmærksom på lignende hændelser i fremtiden, når man patruljerer nær togstrækninger.