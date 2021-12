En tur i Harald Nyborg tog en noget dramatisk drejning for en helt almindelig familiefar fra Herlev, der tirsdag middag endte på skadestuen efter et overfald.

»Jeg kører ind og parkerer og skal egentlig bare bytte en elpære, der er i stykker,« siger familiefaren Søren, som B.T. har talt med.

Og herfra går det ellers stærkt.

Da Søren bevæger sig over parkeringspladsens fodgængerfelt med pæren i hånden, kommer en bil fræsende forbi med høj fart og er meget tæt på at ramme ham.

»Den er meget tæt på mig. Cirka 30 til 40 centimeter fra at ramme mig. Jeg er bange for at blive påkørt og vifter ud med armen for at vise, at han kører for stærkt,« siger 47-årige Søren, som B.T. kender den fulde identitet på.

Og den viften virker ifølge Søren til at provokere bilisten i en sådan grad, at det herfra går helt galt.

Bilisten hammer bremserne i, og ud af bilen stormer en midaldrende mand. Han går direkte mod Søren, der oplever ham aggressiv og truende i sin adfærd.

»Han begynder at slå løs på mig. Han slår mig i hovedet tre til fire gange, samtidig med at han maser og skubber på mig,« siger Søren, der tirsdag meldte overfaldet til politiet.

B.T. har talt med Københavns Vestegns Politi, der bekræfter at have fået en anmeldelse om vold omkring klokken 12.40, og at de vil se nærmere på sagen.

Det var her på BIGs parkeringsplads, at overfaldet fandt sted. Foto: Google Street View.

Ifølge Søren bliver slagsmålet værre og værre, og gerningsmanden ender med at skubbe Søren ind i et jerngitter, som han vælter ned over.

»Jeg tænker meget over, om jeg skal gå til modsvar eller være passiv. Jeg vælger at forholde mig helt passivt for at prøve at deeskalere det,« siger Søren.

For Søren er manden fremmed. Han aner ikke, hvem han er, og hvorfor han reagerede så voldsomt. Så voldsomt, at et vidne kommer Søren til undsætning, griber fat i overfaldsmanden og forsøger at tale ham ned.

»Men han virker meget svær at nedtale. Og ud fra det, jeg så, virker det næsten, som om han var narkopåvirket. Jeg forstår slet ikke hans reaktion.«

Pludselig holder overfaldsmanden dog op med at slå løs på Søren. Går tilbage i sin bil og kører igen i høj fart væk fra parkeringspladsen.

»Det er, som om det pludselig går op for ham, at der ikke er nogen, der gør noget mod ham.«

Tilbage ligger Søren en smule forvirret over det, der lige er sket. Han ringer til skadestuen, hvor beskeden lyder, at han skal blive kørt derop, da de har mistanke om hjernerystelse.

På skadestuen bliver det rigtig nok konstateret, at Søren har fået en lille hjernerystelse, og onsdag er han stadig mærket af overfaldet.

»Jeg har stadig mærker på kroppen, sår i munden og er øm i tænderne. Og jeg kan mærke det i højre side af mit ansigt. Jeg har også været groggy, haft kvalme og svimmelhed på grund af hjernerystelsen.«

Under overfaldet observerede Søren en del trafik på parkeringspladsen, og han håber, at flere vidner melder sig.

»Det var et meget voldeligt overfald, og jeg ønsker, han bliver straffet. Man kan ikke bare tæske løs på folk uden grund. Det hører ingen steder hjemme,« siger Søren.

Også politiet hører meget gerne fra vidner, der kender til sagen:

»Vi vil samtidig gerne benytte lejligheden til at opfordre eventuelle vidner, der måtte have set noget i relation til hændelsen, om at kontakte Københavns Vestegns Politi på døgntelefon 4386 1448,« skriver Københavns Vestegns Politi til B.T.