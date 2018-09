Søren Siersbæk Nielsen sad i kø i seks timer, da Danmark fredag lukkede ned under den historiske politiaktion. Han savner en forklaring på, hvorfor han endte i den situation.

»Det er komisk, at politiet holder alle de pressemøder uden at sige noget. Jeg er virkelig sur, og jeg håber, der bliver stillet spørgsmålstegn ved ledelsen i politiet,« siger 25-årige Søren Siersbæk Nielsen til B.T.

Han var på vej fra København til Aarhus med noget familie, da de pludselig endte i en 30 kilometer lang kø med retning mod Storebæltsbroen. For enden af køen stod fire politifolk og lukkede én bil igennem af gangen.

»Det er selvfølgelig godt, at man har sådan et beredskab og kan gøre det her. Men ud fra det jeg har hørt i dag, kan jeg stadigvæk ikke forstå, hvorfor man skulle lukke hele infrastrukturen ned og skabe den her situation. Det føler jeg ikke, jeg har fået en forklaring på,« siger Søren Siersbæk Nielsen.

Chefpolitiinspektør Jørgen Bergen Skov fortalte lørdag ved en pressebriefing, at politiaktionen skyldtes PET’s frygt for angreb mod enkeltpersoner.

PET har i længere tid efterforsket en sag om specifikke trusler mod enkeltpersoner, og en ny udvikling fredag med en sort Volvo gjorde, at man mente, at truslerne var tæt på at blive til virkelighed.

Politiet troede, at tre personer i den sorte Volvo havde forbindelse til sagen om trusler på livet. Det viste sig dog at være en misforståelse. En storstilet aktion i byen Espe på Fyn skyldtes en anden efterforskning.

Søren Siersbæk Nielsen mener, at der skal meget til, før han kan acceptere den lange kø, han sad i fredag eftermiddag og aften.

»Det skal være terror, hvor der er mange menneskeliv i fare. Det skal være en trussel mod dronningen eller statsministeren. Der er jo kriminelle og mord hele tiden. Det kan du lukke et samfund ned for,« mener Søren Siersbæk Nielsen.

Debatten om politiaktionen har raset på sociale medier hele dagen. Mange hylder politiet og mener, at de skal have lov til at udføre deres arbejde.

'Lad nu politiet gøre deres job. De passer jo på os. Var der nu sket noget, havde vi også brokket os over det. Tak, fordi i passer jeres job og sætter jeres liv på spil for vores skyld,' skriver Ingeborg Irene Staunsbjerg i en tråd på B.T.’s Facebookside.

I samme tråd roser en René Jensen også politiets indsats.

Politiets informationsniveau er ikke en retsstat værdigt. Hvis man lukker en hel landsdel, sprænger døre på privat ejendom og oppisker en “manhunt” stemning, så er det ikke nok at sige “vi gjorde det med god grund”: så må man reelt forklare sig. #dkkrim #dkpol — Christian Peschardt (@chrpeschardt) September 29, 2018

'Super politiarbejde som vi heldigvis er vant til i Danmark,' skriver han.

Andre er mere kritiske.

'En forfærdelig fadæse og skandale at lukke hele Danmark,' skriver Hanne Sonsberg.

På Twitter skriver profilen ’Kim Chianti’:

'Amatører, man sætter ikke et helt land i stå pga. dårlig efterforskning, jeg troede PET var bedre end det.'

Også informationsniveauet skaber debat.

'Skal da lige hilse at sige, at den politiaktion har vagt stor opmærksomhed og nysgerrighed. Men jeg vil bare gerne have den helt rigtige sandhed og have af vide, hvilke personer der er blevet truet og med hvad. Det synes jeg, man skylder befolkningen og i sær dem, som har sidder i kø i deres biler i timevis,' skriver Lone Olsen på Facebook.