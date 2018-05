Justitsminister Søren Pape Poulsens (K) samlever blev natten til torsdag udsat for vold i København. En mand 35-årig mand med slovakisk baggrund er sigtet og fængslet for hadforbrydelse og vold.

Overfaldet fandt sted klokken 03:30 natten til torsdag uden for LA-bar på Gammel Mønt i København. Søren Pape Poulsens samlever Josue Vasquez blev ifølge sigtelsen mod den 35-årige slået med knyttet hånd i ansigtet. Overfaldsmanden sagde angiveligt »I don't like homoes«.

Den 35-årige blev fremstillet i grundlovsforhør tidligere i dag, hvor han nægtede sig skyldig i sigtelsen. Slovakeren der normalt bor i den polske by Waszawa forklarede i retten, at han kom til Danmarks i mandags med nogle venner for at se VM i ishockey. Han erkendte at have været beruset på LA-bar, men afviste, at have slået justitsministerens samlever med knyttet hånd. I retten sagde han, at han ikke har noget med homoseksuelle.

LA-bar i København, hvor justitsministerens samlever blev overfaldet natten til torsdag.

Anklageren dokumenterede et vidneudsagn om, at den slovakiske ishockeyfan slog Josue Vasquez uden varsel på højre side af ansigtet og udtalte »I don’t like homoes«. Optrinnet stoppede, da en dørmand gik imellem dem. Josue Vasquez stillede sig bag dørmanden, der holdt den agressive ishockey-fan på afstand, indtil politiet kom.

Den 35-årige blev varetægtsfængslet i 13 dage.