Justitsminister Søren Pape Poulsens (K) forlovede, Josue Medina Vazquez, blev natten til torsdag udsat for vold i København.

Det skete på L.A. Bar i indre København klokken 03.30 natten til torsdag.

Ministeren, som også er leder af Det Konservative Folkeparti, har skrevet et kort opslag på Facebook:

’Nu ser vi fremad og bearbejder hændelsen så godt, som man nu kan.’

Københavns Politi skriver på Twitter, at en mand er anholdt i sagen og sigtet for hadforbrydelse og vold.

Justitsministers samlever udsat for vold i nat i København. I den forbindelse er en mand sigtet for hadforbrydelse og vold. Han er fængslet for vold frem til den 30. maj. Sagen efterforskes. Intet yderligere for nu #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) May 17, 2018

Hadforbrydelser er defineret som forbrydelser begået med baggrund i offerets race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering.

Søren Pape Poulsen blev forlovet med Vazquez, der stammer fra den Dominikanske Republik, i juli sidste år. De stod offentligt frem som par i forbindelse med det konservative landsråd i 2014 og skal giftes i Viborg Domkirke senere på året.

