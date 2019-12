Der er en verden til forskel fra den julestemning, Søren Pape Poulsen oplever i hjembyen Viborg, til juledagenes fyrværkeri-krig på Nørrebro i København.

Derfor blev landets tidligere justitsminister og formanden for Det Konservative Folkeparti godt gammeldags oprørt, da han torsdag aften så B.T.'s afdækning af fyrværkeri affyret direkte mod tilfældige forbipasserende og politibiler på åben gade.

Det fortæller han i et interview med B.T.

»Det er det her med, at der ingen grænser er for, hvor vanvittigt mennesker kan opføre sig. Og når man læser, at det er på Nørrebro, så tager jeg mig selv i at tænke: Ja, selvfølgelig,« siger Søren Pape Poulsen.

Torsdag aften skred politiet ind og tilbageholdt ifølge øjenvidner omkring 30 personer. Enkelte blev taget med, men flere var mindreårige børn.

Ifølge ham er urolighederne et udtryk for, at de mange års sociale indsats i de udsatte boligområder ikke har haft held med at rette unge ballademagere ind.

»I 117 år har vi talt om alle mulige indsatser og gadeplansmedarbejdere, men det her viser bare, at der er en hård kerne. Og at der er en kulturel holdning med disrespekt over for andre mennesker og samfundet som helhed,« siger han.

Søren Pape Poulsen minder om, at politiet har mulighed for at lave særlige zoner, hvor straffen hæves.

Men det må være op til politiet, hvilke midler der skal tages i brug, siger han.

»Vi har givet politiet de redskaber, der skal til, men om de skal bruges, skal jeg ikke fagligt vurdere. Men jeg kender politiet dårligt, hvis ikke de tager det her alvorligt. Det er jeg sikker på, at de gør,« siger Søren Pape Poulsen.

Pressefotografen Mathias Øgendal var på stedet, da Den Røde Plads på Nørrebro i København blev omdannet til en eksplosiv gadekamp. Han fortæller dog til Politiken, at det ikke havde karakter af en hårdkogt bandekrig.

I stedet var det unge drenge og børn, der med store grin rendte rundt og legede.

Det forarger Søren Pape Poulsen.

»Det siger noget om, hvilke værdier man render rundt med - eller mangler. Hvis man synes, det er en leg at kunne skade andre mennesker på livet, er man ikke helt velfungerende. Det bekymrer mig, at man har sådan noget her i vores samfund,« siger Søren Pape Poulsen.

Episoderne får ham til at tænke på at give politiet endnu mere indgribende værktøjer mod optøjer.

»Jeg får altid lyst til at hive den gamle traver frem med vandkanonerne, når jeg hører noget som det her,« siger han og fortsætter:

»Hvis man er våd, kan man jo ikke få ild i krudtet.«

Enhedslisten og Dansk Folkeparti har efter urolighederne meldt ud, at de mener, at affyring af fyrværkeri bør begrænses til den 31. december, og at reglerne for salget af det skal strammes op.

Til trods for den store forargelse vil Det Konservative Folkeparti dog ikke foreslå et forbud mod fyrværkeri eller strengere restriktioner.

»Det kan ikke passe, at almindelige mennesker ikke skal have glæden ved almindeligt fyrværkeri, fordi nogle idioter ikke kan opføre sig ordentligt,« siger Søren Pape Poulsen.