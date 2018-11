PET orienterede offentligheden en måned efter stor aktion. Det udløser ros fra justitsministeren.

Politiets Efterretningstjeneste bør tilstræbe at være åben for offentligheden - altså når det er muligt.

Det er signalet fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i svar til Folketingets retsudvalg. Her har DF'eren Peter Kofod blandt andet har spurgt, om efterretningstjenesterne i Sverige, Norge og Finland er bedre til at orientere offentligheden end PET.

Noget klart svar på netop dette spørgsmål giver ministeren ikke. Han nøjes med at notere, at det er "nyttigt" at se på, hvordan man gør i de øvrige nordiske lande.

I Norge holder efterretningstjenesten PST gerne baggrundssamtaler med journalister, fremgår det.

Tidligere gennemførte PET jævnligt baggrundsbriefinger for journalister, men det er ophørt, efter at Finn Borch Andersen tiltrådte som chef i 2014.

Spørgsmålet om PET's lukkethed er blevet et emne efter en stor politioperation 28. september. Politiet lukkede stort set Sjælland ned. Betjente tjekkede et stort antal trafikanter, og ved Storebæltsbroen opstod en kø, som på et tidspunkt var 30 kilometer lang, har Vejdirektoratet oplyst til Ritzau.

I første omgang oplyste Københavns Politi, at baggrunden var en sag, som PET håndterede. Personer var truet.

En sort bil var om eftermiddagen 28. september med høj fart kørt væk fra politifolk på Midtsjælland. PET troede, at et attentat kunne være i gang, og derfor blev der slået storalarm.

Først 30. oktober stod PET frem og orienterede offentligheden om sagen. Det skete i øvrigt, ni dage efter at en iransk mand var blevet anholdt i forbindelse med sagen.

Han mistænkes for på vegne af en iransk sikkerhedstjeneste at have spioneret mod eksiliranerne i Ringsted. Dette var led i forberedelsen af et attentat, lød PET's vurdering ved et pressemøde.

At PET besluttede at holde et pressemøde viser, mener Søren Pape, "at PET forsøger at tilstræbe en sådan åbenhed", som ministeren ønsker sig.

I mange tilfælde vil offentligheden dog ikke få noget at vide. Det skyldes, at det vil kunne skade PET's arbejde, hvis der frigives oplysninger om PET's konkrete indsatser, arbejdsmetoder og kapacitet, skriver ministeren.

