Regeringen er klar med sin opgave til Tibetkommissionen. "Det holder ikke en meter", siger DF-ordfører.

København. Fuldstændig uacceptabelt og helt utilstrækkeligt.

Sådan lyder det fra Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Kofod Poulsen, om den opgave, som regeringen stiller Tibetkommissionen, der nu nedsættes på ny.

Partiet har ikke fået opfyldt sit ønske om også at få en undersøgelse af, om der bevidst blev spændt ben for den første kommission. Det gælder for eksempel, om Udenrigsministeriet i første omgang bevidst ikke udleverede alt materiale, som kunne være relevant.

Onsdag har justitsminister Søren Pape Poulsen (K) offentliggjort den endelige opgavebeskrivelse til kommissionen. Teksten i kommissoriet svarer stort set fra ord til andet til det udkast, som ministeren offentliggjorde 21. juni.

- Det holder ikke en meter, lyder det fra Peter Kofod Poulsen.

Han siger, at han er skuffet over, at justitsministeren ikke har efterkommet ønsket fra blandt andet Dansk Folkeparti.

- Skal vi så om to år, når Tibetkommission nummer to er færdig, så igen diskutere, om det skal undersøges, om nogen i Udenrigsministeriet aktivt besluttede ikke at udlevere materiale til kommission nummer et?

- Det er ikke en juleleg at nedsætte en kommission. Det ærgrer mig, siger Peter Kofod Poulsen.

I regeringens kommissorium rulles spørgsmålet om myndighedernes opførsel over for den første kommission ud over sidelinjen.

Først når kommissionens undersøgelse er færdig, vil der "blive taget stilling til, om der er grundlag for at iværksætte en undersøgelse af de undersøgte myndigheders håndtering af udleveringen af materiale til Tibetkommissionen og samarbejdet med kommissionen herom", hedder det.

Den genfødte kommission ventes i øvrigt at komme med et resultat efter to år.

Den første kommission så på tre kinesiske besøg i 2012, 2013 og 2014. Konklusionen lød i december sidste år, at politiet klart havde overtrådt Grundloven, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og Politiloven ved statsbesøget i 2012.

Borgere blev hindret i at ytre sig og i at demonstrere. Betjente tog tibetanske flag dem eller skjulte borgerne, så den prominente gæst ikke kunne se dem.

Politiets ulovlige handlinger skete på grund af en særlig stemning, som Udenrigsministeriet og PET havde skabt, fastslog kommissionen. I øvrigt blev Folketinget i tre år vildledt om indgrebene.

Den nye kommission skal grave længere tilbage i tiden. Nemlig fra 1995 og frem.

Også denne gang skal det afdækkes, om der blev fandtes ordrer om ulovlige indgreb - og om andre myndigheder påvirkede politiet ved at komme med opfordringer, henstillinger eller instruktioner.

Den nye undersøgelse skyldes blandt andet, at Rigspolitiet i forsommeren pludselig fandt materiale, som måske kunne have været relevant for undersøgelsen.

Desuden har P1 Orientering afsløret, at Udenrigsministeriet faktisk havde mere materiale, end der i første omgang blev udleveret.

Endelig har pensionerede politifolk udtalt, at man også før 2012 greb ind ved kinesiske besøg.

