DNA-efterforskning viste, at DNA på dræbt kvindes bukser sandsynligvis stammede fra far til person i register.

Siden 2002 har politiet ved hjælp af DNA-teknologi forsøgt at finde frem til den person, som nytårsnat 1990 dræbte Hanne With i København, men først i efteråret 2023 blev den afgørende undersøgelse sat i værk.

Her anmodede Københavns Politi nemlig om at få foretaget en såkaldt slægtskabssøgning i sagen, fortæller specialanklager Søren Harbo onsdag i Københavns Byret.

Med en slægtskabssøgning ville man finde ud af, om der i politiets registre var en eller flere DNA-profiler fra personer, som kunne være i familie med den person, hvis DNA blev fundet på nogle cowboybukser ved siden af Hanne Withs blodige lig.

Og søgningen gav pote.

Genetikerne fandt i registret en DNA-profil, som matchede sporene fra gerningsstedet. Beregninger har vist, at det er 100.000 gange mere sandsynligt, at DNA-sporene stammer fra den biologiske far til personen i registret end fra en anden tilfældig dansker.

Personen i registret er søn til den 53-årige mand, som er anholdt i sagen, og som onsdag bliver fremstillet i grundlovsforhør i Københavns Byret.

Den 53-årige nægter sig skyldig. Han afviser nogensinde at have mødt eller set den 23-årige prostituerede Hanne With, som blev fundet indsmurt i blod med overskåret hals i sin lejlighed i Fensmarksgade i København.

Det var hendes kæreste, som fandt hende, og som fik en tilfældig mand på gaden til at ringe 0-0-0, det telefonnummer, som svarer til dagens 112, altså alarmcentralen.

Trods den 53-åriges nægtelse er han politiets hovedmistænkte i sagen, nu mere end 34 år efter drabet.

For efter at politiet anholdt manden tirsdag på hans arbejdsplads i Randers, har man nået at tage en spytprøve fra ham og få den analyseret på Retsgenetisk Afdeling.

Analysen viser, at det DNA, som er fundet i lommeforet på Hanne Withs bukser, matcher den 53-åriges DNA-profil.

Retsgenetikerne har beregnet, at det er mere end en million gange mere sandsynligt, at DNA'en fra gerningsstedet stammer fra den 53-årige end fra nogen anden tilfældig person i den danske befolkning.

/ritzau/