I går endte fire personer i et tragisk flystyrt på Fur, hvoraf to af personerne ikke overlevede. Nu har man fundet ud af, hvem de tilskadekomne er, hvilken tilstand de to overlevende er i.

Det var søndag eftermiddag omkring kl 16, at et propelfly med to vennepar - to kvinder og to mænd - af uvisse årsager styrtede ned og ramte et træ på øen Fur. Kort efter brød flyet i brand.

Det viser sig nu, at det var to par fra Horsens-området. Mere præcist Horsens og så en by mellem Horsens og vejle. Det skriver TV2 Østjylland.

De to kvinder var henholdsvis 43 og 33 år og overlevede ikke. Mændene var begge i 40'erne, og i går kunne politiet ikke sige meget om mændenes tilstand.

I dag ved vi, at mændene er svært tilskadekomne og ligger i koma med brandsår på Rigshospitalet i København.

Hvad skete der?

Ifølge Midt- og Vestjyllands Politi var flyet lettet fra Billund og var efter sigende på vej tilbage, da ulykken fandt sted.

Politiet har talt med vidner, der beretter, at flyet trak til højre, da det var lettet fra flyvepladsen på Fur.

Flyet får ikke højde nok på, ryger til siden og rammer et træ. Hvad der mere præcist gik galt, har politiet endnu ikke fundet ud af.

Da politiet ankom til stedet søndag eftermiddag, sad to mænd på jorden ved træerne. Politiet nåede kortvarigt at tale med den ene, inden de to mænd kom på hospitalet.

Kvinderne blev fundet inde i propelflyet, og de pårørende er underrettede.