Søndag var især præget af voldsomme gadeoptøjer, hvor flere borgere blandt andet blev mødt af et syn af brændende biler. To af dem, der fik biler brændt af, er 19-årige Marcus Poulsen og 38-årige Jesper Møller.

»Jeg tænkte 'sikke noget pis' for at sige det mildt. Og så tænker jeg en masse andet, jeg nok er nødt til at holde for mig selv,« siger Jesper Møller til B.T.

Søndag demonstrerede den højrenationale og racismedømte partistifter af det islamkritiske parti Stram Kurs, Rasmus Paludan, på Blågårds Plads i København. Og det er tilsyneladende den demonstration, hvor Rasmus Paludan planlagde at afbrænde koranen, der førte til en masse ødelæggelser i de københavnske gader.

Ved Stolemagerstien på Amager havde Jesper Møller parkeret sin Folkevogn 'Lupo'. Han skulle aflevere sin datter hos hendes mor, men da han kom tilbage igen søndag ved midnatstid, blev han mødt af politi, en kæmpe røgsøjle og brandvæsnet.

Det var dette syn, der mødte Jesper Møller ved midnatstid, da han fandt ud af, at hans bil var ved at blive opslugt af flammerne.

»Der var nogen, der havde sat ild til hele lortet, og så røg den med i købet,« fortæller Jesper Møller, der nu kan se langt efter sin 'Lupo'.

Da Jesper Møller nåede frem til parkeringspladsen, hvor bilen holdt, tæt på hans eget hjem, nåede han i et kort øjeblik at opretholde håbet om, at hans bil kunne nå at reddes.

Jesper Møller bad derfor sin kone om at smide nøglen ud ad vinduet, så han kunne give den hurtigt videre til politiet i håb om, at de kunne fjerne den, inden flammerne også opslugte hans bil. Men politiet afviste det, for at brandvæsnet kunne passe sit arbejde, hvilket Jesper Møller har forståelse for.

»Men så kunne jeg stå dér og se min bil smelte mere og mere, indtil jeg tænkte 'okay, nu er den totalskadet'.«

Også 19-årige Marcus Poulsen vågnede op til en totalsmadret bil.

»De har smadret en siderude og derefter påsat en brand i førerhuset foran, som har spredt sig bagi. Den er mere eller mindre helt brændt af,« fortæller Marcus Poulsen.

Marcus Poulsen, som også havde sin bil parkeret på Amager, har ingen ide om, hvem der har påsat branden, men har en mistanke om, at det også omhandler Rasmus Paludans demonstration søndag.

Marcus Poulsen er ked af, at man som borger skal føle sig utryg, og at demonstrationerne skal gå ud over uskyldiges ejendele.

Sådan ser Jesper Møllers bil ud i dag.

»Det er ærgerligt, det skal være sådan. Jeg synes, det er lidt irriterende, at man skal bruge så meget tid og statspenge på at rydde op efter det her. Det er ærgerlige penge, der går til spilde de forkerte steder i forhold til, hvad man ellers kunne have brugt dem på,« siger Marcus Poulsen og fortsætter:

»Og så synes jeg også, det er tarveligt, at man ikke tænker sig om en ekstra gang og tænker på menneskene, der står med lorten i sidste ende.«

I alt 23 personer blev anholdt på baggrund af ødelæggelserne rundtomkring i København.

Siden søndag aften har der været over 20 mindre brande forskellige steder i København, hvoraf den sidste blev slukket klokken 5 mandag morgen. Alene i år har det kostet seks millioner kroner at beskytte Rasmus Paludan i forbindelse med demonstrationerne.