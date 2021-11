Anklager Mette Bendix og forsvarer Michael Juul Eriksen giver i dag ved Retten i Hjørring afsluttende bemærkninger i en sag, hvor en 20-årig står tiltalt for drabet på sin far.

»Han gik fuldstændig amok. Han slog mig i maven og brystet og lagde hænderne rundt om min hals. Og så reagerede jeg prompte og tog hammeren,« har den 20-årige tidligere forklaret i retten.

Ifølge ham handlede han i nødværge, da han slog sin far ihjel 24. juli sidste år.

Faren blev fundet sammen aften, og politiet betragtede det med det samme som et mistænkeligt dødsfald.

Men det var først fire dage senere, da politiet fandt en blodig hammer på sønnens værelse, at han gik til bekendelse.

Herefter blev han anholdt og sigtet for drab.

Sønnen har tidligere beskrevet i vidneskranken, at han i årerne forinden var blevet slået, skubbet og brændt med en lighter af sin far.

Og på den skæbnesvangre aften kom de to op at skændes om euforiserende stoffer, der angiveligt fik faren til at gå amok. Ifølge sønnen tog faren kvælertag på ham.

Det førte altså til, at den 20-årige greb en hammer, og slog faren flere gange med den, inden han kvalte ham med et bælte.

Selvom den 20-årige har givet skiftende forklaringer, har han fastholdt, at han handlede i nødværge.

Den 20-årige har erkendt at have udsat sin far for grov og farlig vold, men nægter sig skyldig i anklagen om drab.