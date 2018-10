De fire børn i en grov misbrugssag fra Vejen har tidligere forsøgt at råbe myndighederne op, uden at der blev lyttet. Det fortæller den ældste af børnene i et interview med Radio24syv.

»Vi er ikke blevet taget seriøst før nu,« siger sønnen i interviewet.

Den 24 år gamle sag om seksuelt misbrug og vold mod fire børn i den sydjyske by Vejen blev rejst for et år siden, da et af børnene gik til politiet.

Anklagerne i sagen er mindst lige så grove som i Tønder-sagen og Brønderslev-sagen. Blandt andet blev en kun fire år gammel pige lånt ud til forældrenes gæster og udloddet som hovedpræmie i spil.

De tiltalte i sagen er en mand på 63 og en kvinde på 59. De er tiltalt for voldtægt, vold og trusler begået mod deres fire sammenbragte børn - en dreng og tre piger - i en periode fra 1987-1994.

Sønnen er biologisk barn af kvinden. Han mener, at politiet og Vejen kommune burde have rejst sagen langt tidligere.

»Når vi har fortalt, på den ene eller anden måde, at der har været noget galt, så har de ikke taget os seriøst. De har mere eller mindre bare grint af os. Troet, at det hele har været en joke. Nu finder de så ud af, at der har altså været hold i noget af det, der er blevet sagt og gjort. Børn reagerer ikke på den måde, som vi gjorde dengang uden grund. Havde de kigget efter de små tegn og træk, der har været. Det samme kan de gøre i dag også. Kigge efter de små træk. Hvis der sker det mindste, er det tegn på, at der er et eller andet galt. Folk reagerer kun, hvis der er en grund til det,« siger han i interviewet.

Han blev interviewet af Radio24syv for et år siden, da forældrene blev anholdt. På det tidspunkt var de mange alvorlige anklager i det 17 sider lange anklageskrift ikke kommet til offentlighedens kendskab.

I videoen kan du få information om det danske politi og kriminalitet i Danmark. Vis mere

Af anklageskriftet fremgår det, at børnene blev udsat for systematiske sexovergreb og grov fysisk mishandling. Dyresex med en hanhund indgår også i sagen.

Særligt hårdt gik det ud over den ene af pigerne, der er født i 1987. Fra hun var fire til hun var syv år, blev hun lånt ud til »flere uidentificerede personer, som var gæster i hjemmet«.

Mændene voldtog hende og udsatte hende for andre seksuelle overgreb. Ved flere lejligheder indgik pigen i et spil om øl, narkotika eller lignende, og i et tilfælde var pigen hovedpræmie i spillet.

Sønnen fortalte i interviewet, at han flyttede hjemmefra som 16-årig, og at han blev tilkendt førtidspension, da han var omkring 18 år gammel.

Han fortæller, at han har været »kogt af«, siden han flyttede hjemmefra som teenager, og med det mener han, at han har haft et blandingsmisbrug af alkohol, lightergas og hårde stoffer. Alt hvad der skulle til for at slukke for de forfærdelige barndomsminder.

»Jeg var påvirket det meste af tiden dengang, fordi jeg ikke kunne holde det ud at være mig selv. Det der med at være klar i hovedet, det har jeg ikke været,« siger han i inteviewet.

Sagen bliver indledt ved Retten i Esbjerg den 4. marts og strækker sig over ni retsdage. Der ventes at blive afsagt dom 5. april.