En dansk-somalisk kvinde døde i et luftangreb i Syrien i marts. Nu er hendes søn på vej til Danmark.

Sønnen af en afdød dansk-somalisk kvinde, der har været en del af Islamisk Stat, er på vej til Danmark, erfarer Ritzau. Drengen har opholdt sig i al-Hol-lejren i Syrien.

Udenrigsministeriet bekræfter oplysningen.

- Udenrigsministeriets Borgerservice kan bekræfte, at et forældreløst barn på 11 måneder med dansk tilknytning er blevet evakueret til et tredjeland. Evakueringen er blevet gennemført af en dansk delegation ledet af en repræsentant for Udenrigsministeriet, lyder det i en mail.

TV2 skriver, at drengens mor blev dræbt i et luftangreb i Baghouz i Syrien i marts, og at underernæring har været tæt på at koste drengen livet.

Opdateres...

/ritzau/