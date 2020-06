Retten i Svendborg kommer til at afgøre sagen om fragtskibet "Duncan Island", som blev beslaglagt

Sagen om 100 kilo kokain, som i vinter blev kastet i vandet fra et stort fragtskib ved Langeland, er nu sendt til retten.

Et af besætningsmedlemmerne på skibet "Duncan Island" er tiltalt for at have smidt fire vandtætte sække med kokainen i vandet. Desuden er tre andre mænd tiltalt for at have modtaget stoffet.

Sagen skal afgøres af Retten i Svendborg, fremgår det af et anklageskrift fra Københavns Politi.

Sagen om fragtskibet vakte opsigt, også fordi politiet valgte at anholde samtlige 24 søfolk fra skibet. Dommere mente, at alle skulle varetægtsfængsles, og de kom til at tilbringe cirka en uges tid bag tremmer, før de atter kom fri - på nær en enkelt.

Tilsyneladende har efterforskerne i politiet ikke kunnet finde andre med en aktie i affæren om smugleriet.

I hvert fald er der kun rejst tiltale mod sømanden, der er officer og lettisk statsborger, og mod de tre andre, hvoraf to ligeledes er fra Letland og en er fra Rusland.

To var i en båd sejlet ud i Langelandsbælt 14. februar om formiddagen for at tage fat i sækkene, lyder det i tiltalen. I Tranekær mødtes de med den tredje mand, der kom kørende i en dansk indregistreret Hyundai.

Narkoen blev pakket ned i bagagerummet på bilen, men de tre kom ikke langt. Skjult havde politifolk fulgt med og kunne derfor anholde de tre, mens fragtskibet blev bordet ved Gedser.

"Duncan Island" var på vej mod Sankt Petersborg med bananer, broccoli og andre varer. Forinden var det sejlet fra havne i Mexico, Panama og Ecuador. En af havnene, Guayaquil, er kendt som afskibningssted for kokain.

I Retten i Svendborg har man endnu ikke sat datoer på den kommende retssag. De fire nægter sig skyldige.

/ritzau/