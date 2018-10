Københavns Politi undersøgte muligheden for at få trænede søløver til Danmark for at finde Kim Walls ligdele.

Det fortæller drabschef ved Københavns Politi, Jens Møller, i sin nye bog 'Opklaret'.

'I Bahrain har man søløver, der er trænet i at lugte blod i vand, og vi undersøgte, hvad det ville koste at få dem til Danmark. For i modsætning til lighundene ville søløverne kunne svømme helt ned til ligdelene, i stedet for at en dykker skulle til at lede efter dem,' forklarer han og tilføjer:

'Det var ikke praktisk muligt, men det ville have været interessant at arbejde med dem også.'

Det lykkedes imidlertid at finde frem til ligdelene uden hjælp fra de trænede søløver, og få måneder efter, man indledte efterforskningen og dermed eftersøgningen af Kim Wall, havde man fundet samtlige dele i Øresund.

Det gjorde man blandt andet ved hjælp af en gruppe svenske hunde, der trods begrænset erfaring med søgning i saltvand markerede flere steder i Øresund, som dykkere efterfølgende kunne undersøge.

'Lighundene arbejdede på den måde, at de under sejladserne lå ned forrest i båden og slappede af. Når hundene fik fat på en fært, reagerede de lidt forskelligt. Nogle peb og gøede, andre kradsede på rælingen og prøvede at springe i vandet, når båden var på vej væk fra området ligesom som for at signalere: »Det er forkert, det her. Sejl tilbage.«'

I bogen 'Opklaret' fortæller Jens Møller også, at han i starten af efterforskningen tænkte, om der kunne være tale om et mediestunt og henviser til et interview, som Peter Madsen gav til Søndagsavisen i 2014, hvor han fortalte, at han gerne vil lave en 'happening af gigantiske dimensioner'.

Peter Madsen blev i april idømt en livstidsdom for drabet på den svenske journalist Kim Wall.

Han accepterede skyldsspørgsmålet, men ankede straffens længde til Østre Landsret, hvor dommen i september blev stadfæstet.

Den har han valgt ikke at forsøge at anke.