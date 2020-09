Han har være ansat 31 år i politiet.

Men nu er han blevet tiltalt for at have misbrugt sin stilling til at lave ulovlige søgninger igen og igen på den samme mand i politiets registre.

Sådan tegner situationen sig for en 56-årig politiassistent fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Ved retten i Roskilde vil han om en måned stå tiltalt for at have overtrådt straffeloven ved i forbindelse med sit arbejde at have misbrugt sin stilling i offentlig tjeneste til at krænke privates eller det offentliges ret.

Konkret mener Statsadvokaten i København, som har lavet den juridiske vurdering i sagen, at politiassistenten uden tjenstlig anledning har foretaget 133 opslag i politiets registersystemer på den samme mand – en kriminel med årelange domme på sin samvittighed.

Opslagene blev foretaget i løbet af et halvt år fra november 2017 til maj 2018, fremgår det af anklageskriftet i sagen, som B.T. har fået aktindsigt i.

Ifølge anklageskriftet har den 56-årige politiassistent blandt andet søgt flittigt på oplysninger om den kriminelle mand i Kriminalregistret, det centrale Motorkøretøjsregister, politiets såkaldte Index-register, sagsstyringssystemet Polsas og personsøgesystemet Polmap.

Derved overtrådte han ifølge tiltalen en lovlig tjenstlig befaling, som en overordnet allerede havde givet ham og flere gange havde indskærpet, om ikke at måtte beskæftige sig mere med den pågældende kriminelle eller sager, som havde forbindelse til den pågældende.

Men ifølge politiassistentens forsvarer har der alene været tale om helt legale og naturlige opslag i forbindelse med den nu tiltaltes arbejde som efterforsker – blandt andet som personlig forberedelse i flere sager, hvor han var indkaldt som vidne.

»Min klient nægter sig skyldig. Sagen er helt overordnet en ret speciel sag, hvor han står tiltalt for uberettigede opslag, men det er min klients og min opfattelse, at han på ingen måde har foretaget uberettigede eller ikke-tjenstlige opslag,« siger mandens forsvarer, advokat Jakob Buch-Jepsen.

»Alt sammen har været tjenstligt, og han har efter vores opfattelse blot passet sit arbejde. Derfor stiller min klient og jeg os da også undrende over for, hvorfor Statsadvokaten i København nu vil have min klient idømt en bøde i en straffesag over tre dage. Det er noget – hvis der overhovedet var en sag – der i givet fald efter vores opfattelse hører hjemme i det ansættelsesretslige system,« tilføjer Jakob Buch-Jepsen.

Politifolks uberettigede opslag i politiets interne systemer har flere gange tidligere ført til disciplinærsager og løftede pegefingre.

Da Nicklas Bendtner i 2018 blev sigtet for vold mod en taxachauffør i København misbrugte en del nysgerrige politifolk deres adgang til politiets registre til at søge på sagen. Foto: TERJE PEDERSEN Vis mere Da Nicklas Bendtner i 2018 blev sigtet for vold mod en taxachauffør i København misbrugte en del nysgerrige politifolk deres adgang til politiets registre til at søge på sagen. Foto: TERJE PEDERSEN

Eksempelvis i kølvandet på fodboldspilleren Nicklas Bendtners voldssag i 2018, der endte med at koste ham en dom på 50 dages ubetinget fængsel, som blev afsonet med fodlænke.

I dagene efter sigtelsen slog 52 ansatte hos politiet sagen op, men mindst 10 af dem viste sig at være uberettigede. Det blev afsløret ved en stikprøvekontrol, som Rigspolitiet iværksatte.

De uberettigede opslag udløste en stribe af tjenstlige samtaler, og efterfølgende har DR kunnet oplyse, at politiet har installeret et overvågningsværktøj, som hele tiden holder øje med mistænkelige opslag i politiets overordnede it-system Polintel, der behandler personfølsomme oplysninger.