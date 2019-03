Todd Barket fra Florida havde heldet med sig, da han i januar sendte en jobansøgning til et firma, der gør rent efter brand- og vandskader.

Han fik jobbet, men ansættelsen førte til at han to måneder senere blev anholdt for et 20 år gammel drab.

I august 1998 blev Sondra Better på brutal vis, mens hun arbejdede i en genbrugsbutik.

Den 68-årige kvinde led en grusom skæbne, da hun blev dræbt som følge af knivstik og stump vold.

Efterforskere arbjedede i årevis på at opklare sagen, men det lykkedes aldrig at pågribe gerningsmanden.

»Vi havde fingeraftryk, vi havde blod, vi havde endda en mulig beskrivelse fra et vidne. Men personen der var ansvarlig for denne forfærdelige handling, var som sunket i jorden,« fortalte politichef i Delray Beach Police, Javaro Sims, på et pressemøde onsdag ifølge Foxnews.com.

Men Todd Barkets nye job, gav politiet det gennembrud, de i årevis havde manglet.

Jobbet indebar nemlig, at han skulle afgive fingeraftryk som led i et baggrundstjek.

Sondra Better blev dræbt i 1998. Foto: Delray Beach Police Department

Fingeraftrykkene blev kørt gennem et elektronisk system, der sammenligner dem med fingeraftryk fra uopklarede sager.

Todd Barkets fingeraftryk matchede de fingeraftryk, Delray Beach Police havde fra Sondra-sagen.

Politiet gav sig til at overvåge Todd Barket.

De skaffede sig prøver af hans DNA - hvordan de gjorde, har de ikke oplyst - og sammenkørte DNA-prøverne med DNA fra gerningstedet.

Tirsdag viste der sig et DNA-match, som førte til, at den formodede gerningsmand blev anholdt.

Todd Barket var 29 år gammel, da drabet blev begået og hans udseende på daværende tidspunkt passer til vidnets beskrivelse.

Politiet mener, at han undgik at blive pågrebet, fordi han i de 20 år ikke blev arresteret og derfor aldrig blev tvunget til at afgive fingeraftryk.

Bortset fra enkelte trafikforseelser var hans straffeattest ren.

»Det tog os 20 år. Det er lang at vente på retfærdighed,« sagde Javaro Sims på pressemødet.

Onsdag blev Todd Barket varetægtsfængslet. Det vides ikke, hvilket motiv han havde til at slå den ældre dame ihjel.