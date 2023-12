Politiet hører gerne fra vidner til en episode, hvor der sent mandag aften blev affyret skud i Holbæk.

Henrik Møller Nielsen, vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi, fortæller, at det var ved 23-tiden, at politiet modtog anmeldelse om, at tilfældige havde hørt skyderiet:

»Vi har fundet et antal patronhylstre, og samtidig har man set nogle køretøjer i området,« fortæller vagtchefen.

Han tilføjer, at det foreløbigt ikke ser ud til, at nogen er blevet ramt.

»Vi ved heller ikke, hvilke personer eller personkredse, der måtte have været involveret ved episoden. Så vi hører gerne fra vidner eller andre der måtte kende til sagen,« fortæller han.

Hør mere om året, der gik i den kriminelle underverden i B.T.s podcast 'På fersk gerning':